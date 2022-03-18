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Yunanistan, Ukrayna'ya ek silah yardımına onay vermedi

18.03.2022 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın, Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği ileri sürüldü. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın Ukrayna'ya kendi Silahlı Kuvvetlerinden daha fazla silah desteği veremeyeceği Kiev'e iletildi.

Yunanistan, Ukrayna'ya ek silah yardımına onay vermedi

Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırdı ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamadı.

Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı belirtilen haberde, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Yunanistan
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