HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'da olimpiyat şampiyonu sporcu, 11 yaşında uğradığı tecavüzü mahkemeye taşıdı

Yunanistan'da olimpiyat şampiyonu sporcu, 11 yaşında uğradığı tecavüzü mahkemeye taşıdı

13.01.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da yalnızca spor dünyasında değil, tüm Yunan kamuoyunda büyük yankı uyandıran davalardan biri Atina'da başladı.

Yunanistan'da olimpiyat şampiyonu sporcu, 11 yaşında uğradığı tecavüzü mahkemeye taşıdı

Yunanistan'da yalnızca spor dünyasında değil, tüm Yunan kamuoyunda büyük yankı uyandıran davalardan biri Atina'da başladı.

22 yaşındaki yelken şampiyonu kadın, henüz 11 yaşındayken antrenörü Triandafilos Apostolou tarafından tecavüze uğradığını ve gerekli cezanın kendisine verilmesini istedi.

Kimliğinin gizli kalması için adı saklı tutulan şikayetçi sporcunun isteği üzerine ifadesi kapalı kapılar ardında alındı.

Duruşmanın ilk celsesinde yargıçlara ifade veren sporcu, yelken antrönörü Apostolou'nun kendisine karşı gösterdiği "yakın ilginin" asıl amacının 11 yaşındaki bir kız çocuğunun anlamasının mümkün olduğunu söyledi.

Aynı sporcu 11 yaşında uğradığı bu tecavüzün yarattığı travmaları halen üzerinde taşıdığını belirtti.

Genç sporcu, 12 yıl sonra, niçin şimdi şikayetçi olmaya karar verdiği yolundaki soruları; tecavüze uğradığını 2020 yılında açıklayan 2004 Olimpiyat şampiyonu Sofia Bekatorou'nun cesaretinden ilham aldığını dile getirerek yanıtladı.

Yelken sporcusu, aynı yıl antrönör Apostolou hakkında dava açtığını söyledi.

22 yaşındaki sporcu, utançlarından acı olayları dile getiremeyenlerin sessizliklerini bozması için davacı olmaya karar verdiğini savundu.

Duruşmaya, ailesinin yanında, Sofia Bekatorou ile el ele gelen genç sporcuya basın ve kamuoyu destek veriyor.

Bekatorou "Umarım çocuk yaştaki sporcuları istismar eden bu gibi insanlar hak ettikleri cezayı alırlar. Çünkü, biz tecavüze uğrayanlar, bize bu kötülüğü yapanların cezasız kalması karşısında hiçbir şey yapamıyorduk. Psikolojimiz büyük travmalar almıştır. Buna bir son verilmesi için gerekli cezanın çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Antrenör 'evlenmek istiyordum' savunması

Bekatorou'nun öne çıkarak uğradığı saldırıyı paylaşması Yunanistan'da #metoo hareketini başlattı.

2020 yılından bu yana tutuklu bulunan Apostolou ise "tecavüz suçlamasını" reddetmeye, çıkarıldığı mahkemede de devam etti.

Apostolou, geçen yıl basına yaptığı açıklamalarında "Kızın 11 yaşından büyük olduğunu; ve 18 yaşına geldiğinde kendisiyle evlenmek istediğini" iddia etmişti.

Yunan televizyonunda kimliği gizlenerek açıklamaları yer alan genç sporcu, antrenörü tarafından 9 yaşından itibaren sözlü tacize uğradığını anlatmıştı.

Son birkaç yılda artan şekilde, #metoo kampanyaları sonucunda birçok kadın ve bazı durumlarda da erkekler, bu etiket altında uğradıkları tacizi anlatıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
O soruyu duyunca hemen telefonu kapattıO soruyu duyunca hemen telefonu kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.