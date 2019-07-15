Yunanistan'ın Kos İslam Vakfının mallarını satmasına tepki

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın İstanköy ve Rodos'taki Müslüman Türk azınlığına ait Kos İslam Vakfının arazilerini birer birer satması tepkilere yol açıyor.

Son olarak Kos İslam Vakfına ait İstanköy (Kos) Adası'ndaki 34 dönümlük arazi Kos Vakıf Malları İdaresi onayıyla 181 bin avro karşılığında bir turizm şirketine satıldı. Ocak ayında alınan kararın ardından satışı geçen ay resmi olarak tamamlanan arazi için bölgedeki beş caminin restorasyon masraflarının karşılanması gerekçe gösterildi.

İstanköy ve Rodos'taki azınlık dernekleri, "tayin edilmiş vakıf yönetimi tarafından usulsüz bir şekilde" gerçekleştirilen satışlardan rahatsız olduklarını ifade ediyor.

İstanköy Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kadri Memiş, "Vakfa ait malların ne olursa olsun satılmasını istemiyoruz. Vakıf kendi kararlarını alamıyor. Yönetiliyor. Yunan devletinin kurallarına göre oynuyorlar. İstanköy Müslümanları olarak bu olanlara karşıyız." dedi.

Memiş, arazilerin satışı için bölgedeki camilerin restorasyon masraflarının bahane edildiğini belirterek "Türkiye'den veya Müslüman devletlerden para toplanabilir. Bu şekilde tadilatlar gerçekleşebilir. Veya Yunan devleti buna bütçe ayırsın. En doğru yol bu. Biz arazilerin hiçbiri satılamaz diyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.