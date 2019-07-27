"Yunanistan'ın yaptığı hukuk dışıdır"

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışıdır. Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız." dedi.

Usta, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün mazlumların umudu olduğunu ve onların hakkını, hukukunu koruduğunu belirtti.

Usta, "Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışıdır. Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız. Ama suça karışmış, suçu tespit edilmişse onun sınır dışı edilmesi mümkündür. Fakat Yunanistan'ın yaptığı işlem tamamen farklı. Hiçbir elemeye tabi tutmadan gelenlerin hepsini geri gönderiyor. Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışı, hukuka aykırı bir şey. Tamamen hukuka aykırı davranıyorlar." diye konuştu.

- "Yunanistan'la toplantılar yapıldı"

Düzensiz göçmenlere yönelik Yunanistan'la toplantılar yapıldığını, bundan iyi sonuçlar çıkması gerektiğini anlatan Usta, şöyle devam etti: