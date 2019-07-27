HABER

"Yunanistan'ın yaptığı hukuk dışıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 22:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışıdır. Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız"

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışıdır. Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız." dedi.

Usta, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün mazlumların umudu olduğunu ve onların hakkını, hukukunu koruduğunu belirtti.

Usta, "Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışıdır. Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız. Ama suça karışmış, suçu tespit edilmişse onun sınır dışı edilmesi mümkündür. Fakat Yunanistan'ın yaptığı işlem tamamen farklı. Hiçbir elemeye tabi tutmadan gelenlerin hepsini geri gönderiyor. Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışı, hukuka aykırı bir şey. Tamamen hukuka aykırı davranıyorlar." diye konuştu.

- "Yunanistan'la toplantılar yapıldı"

Düzensiz göçmenlere yönelik Yunanistan'la toplantılar yapıldığını, bundan iyi sonuçlar çıkması gerektiğini anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde denizde ölen, sınırda ölen insanlar olacak. Biz bunları görmek istemiyoruz. Bunlar Avrupa'ya, insanlığa yakışan fotoğraflar değil. Herkesin el birliği içerisinde bu sorunu çözmesi lazım. En acil çözüm ise Suriye'deki savaşın bitirilmesi. Güvenli bölgeler çok önemli. Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 330 bin Suriyeli oraya dönmüş durumda."

Suriyelilerin protesto edeceği yönündeki iddiaların gerçek olmadığına değinen Usta, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada." ifadesini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer yer aldı.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındıBaşkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı
27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Keşan Leyla Şahin Usta

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'li başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

Bir telefonla 104 bin lira!

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.