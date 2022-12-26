HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yunus balığının sürat teknesiyle yarıştığı anlar gülümsetti

Yunus balığının sürat teknesiyle yarıştığı anlar gülümsetti

26.12.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, güzel havanın tadını küçük sürat teknsiyle denizde çıkarmak isteyen Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, eşi Burhan Özlemiş’e sevimli bir yunus balığı eşlik etti.

Yeni Cunda Köprüsü’nün hizmete girmesiyle ortaya çıkan akıntı sonucunda hızla temizlenmeye başlayan Ayvalık Körfezinde, son yıllarda yunus balıkları sıklıkla görülmeye başlandı.

Geçtiğimiz yıl bir yunus balığının sahil bandındaki gezi teknelerinin şamandırasıyla oyunlar oynamasının dron kameralarına yakalanmasının ardından, bir kano sporcusunun yunuslarla yarışması gibi ilginç haberlerin yayınlandığı Ayvalık’ta bu kez Özlemiş çifti sürat tekneleriyle yarışan sevimli bir yunusun görüntülerini çekti.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, ilçenin tanınmış esnaflarından eşi Burhan Özlemiş ile kendilerine ait küçük bir sürat teknesiyle güzel havanın Ayvalık Körfezi içerisinde tadını çıkarmak istedi. Tavuk Adası yakınlarında teknenin etrafında suyun üzerine çıkıp, atlayan ve tekne ile yarışan yunusu fark eden Özlemiş çifti önce şaşırdı sonra da bu sevimli deniz canlısıyla yarışmaya başladı.

Teknenin etrafında turlar atan ve sık sık su yüzüne sıçrayıp, yeniden denize atlayarak Özlemiş çiftini adeta selamlayan yunusun sevimli halleri ise cep telefonuyla görüntülendi.

Denizde yaşadıkları anların görüntülerini kendisine ait sosyal medya sayfasında paylaşan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, sevimli deniz canlısının hareketlerinin kendilerine adeta yaşam enerjisi saçtığını söyledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyanın konuştuğu baba! 2,5 ay harcadıSosyal medyanın konuştuğu baba! 2,5 ay harcadı
İkizler paraları böyle yemişİkizler paraları böyle yemiş
Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir yunus balığı

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.