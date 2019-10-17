Yunus ekiplerinin motosiklet gösterisi nefes kesti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliği bünyesinde bulunan yunus ekiplerinin motosiklet gösterisi nefesleri kesti.

Şehir planlamasından kaynaklanan sorunlar, nüfus yoğunluğu, trafik yoğunluğu, turizm alanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, sahil kenarları gibi alanlarda devriye hizmetinin sürekliliği, genel asayişin sağlanması ve önleyici hizmetlerde etkinliğin artırılması, meydana gelen olayların faillerinin kısa sürede yakalanması amacıyla; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliği faaliyet yürütüyor. Samsun Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Amirliğinin mevcut personeline 16 personel takviye edildi. Bu personele 23 Eylül

