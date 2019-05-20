Yunus Emre Enstitüsü Fas'ta engelliler için iftar verdi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Fas'ın başkenti Rabat'ta engelliler için iftar programı düzenledi.

Engelliler Haftası kapsamında 6. Muhammed Engelliler Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen programda yaklaşık 100 engelli ile engellilere yardım ve rehabilitasyon alanında çalışanlara iftar verildi.

İftar programına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat, 6. Muhammed Engelliler Vakfı Müdürü Bedreddin el-Geylani de katıldı.

Büyükelçi Doğan, ramazan ayında düzenlenen bu etkinliğin, dayanışma ve kardeşliğin bir göstergesi ve Fas ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bu tür etkinliklerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Doğan, engellilere yönelik kaynaştırma çalışmalarında yer almanın önemini vurgulayarak, kendisinin de buna katılmaktan onur duyduğunu kaydetti.

YEE Rabat Türk Kültür Merkezi Müdürü Fırat ise 3 yıldır özel ihtiyaçları olan kişilere yönelik iftar programları düzenlediklerini söyledi.

Fırat, bu iftarla engellilerin toplumla kaynaştırılmasına Yunus Emre Enstitüsünün ufak bir katkı yaptığını dile getirdi.

6. Muhammed Engelliler Vakfı Müdürü Geylani de iftar programına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

