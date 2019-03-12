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Yunus Emre Enstitüsü'nden El-Ezher'e ilk Türkçe kütüphane

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, El-Ezher Üniversitesi Dil ve Çeviri Fakültesi Türkçe Bölümü'ne Türkçe kütüphane kurdu

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Kahire Yunus Emre Enstitüsü ve El-Ezher Üniversitesi iş birliğiyle El-Ezher Üniversitesi Dil ve Çeviri Fakültesi Türkçe Bölümü'nde ilk Türkçe kütüphane kuruldu.

Çeşitli alanlardaki Türkçe kitaplar ve öğretim setleri, Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz tarafından Ezher Üniversitesi Dil ve Çeviri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Bedri, Türk Dili Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hazim Said ve Türkçe Bölümü öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu törenle kütüphane yönetimine teslim edildi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Boyraz, törende yaptığı konuşmada, Ezher gibi köklü bir üniversitede ilk defa bir Türkçe kütüphane kuruyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, önümüzdeki dönemde iş birliğini daha da geliştirerek, kitap sayısını artırmayı ve Türkçe bölümüne e-kitaplık ile uzaktan Türkçe eğitimi gibi konularda katkıda bulunmayı istediklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan Türk Dili Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hazim Said de Ezher Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde yaklaşık 500 Türk öğrencinin eğitim gördüğünü ve 100 kadar Türk Dili Bölümü öğrencisinin de Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan Türkçe kurslarına katılarak burada Türkçelerini geliştirme imkanı bulduğunu anlattı.

Said, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsü ile bir protokolümüz var. Dolayısıyla iki kurum arasında böyle bir iş birliğinin olması çok doğal. Bugün bölümümüze Yunus Emre Enstitüsü tarafından hediye edilen Türkçe kütüphanesi, öğrencilerimize hizmet edecek ve Türkçelerini geliştirmelerine katkı sağlayacak. Önümüzdeki dönemde de söz konusu iş birliği çerçevesinde öğrencilerimize fayda sağlayacak daha fazla çalışmalar yapılmasını temenni ediyoruz.”

Kahire Yunus Emre Enstitüsünün bünyesinde halen 600 öğrenci Türkçe öğreniyor. Mısır üniversiteleriyle yapılan protokol kapsamında çeşitli üniversitelerde kendi okutmanlarıyla Türkçe dersi vermekte olan Enstitü, izlediği kültürel diplomasi sayesinde Türk dilini, kültürünü ve tarihini tanıtmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
El Ezher Enstitü kütüphane Türkçe Yunus Emre

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