Yunuslara Özgürlük Platformu: Tematik akvaryumlarda yunus ve balina esareti yasaklansın

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YUNUSLARA Özgürlük Platformu, Kanada’nın yapılan son düzenleme ile yunus ve balinaların doğal yaşam ortamlarından koparılmasını, doğal yaşam ortamlarından canlı yakalanmasını, esaret altında tutulmasını yasakladığını hatırlatarak, TBMM’ye çağrıda bulundu. Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı Tonay, Kanada’nın, 4 yıllık mücadele ardından, Pazartesi günü federal hükümet tarafından onaylanan yasal düzenlemeyle ülke çapındaki deniz parklarında ve tematik akvaryumlarda balina ve yunusların esaret altında tutulmasını yasakladığını hatırlattı. Öykü Yağcı Tonay, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nda kısa süre önce yunus parkları ve hayvanlı sirklerin yasaklanması istemlerinin dile getirildiğini hatırlatarak Türkiye’deki milletvekillerinin de benzer kararı alması çağrısını yaptıklarını söyledi. Kanada’da son yasayı ihlal eden tesislere ise, 200 bin dolara kadar para cezası getirildiğini ifade eden Öykü Yağcı Tonay, Türkiye’de ‘Beluga’ olarak bilinen beyaz balina’nın İstanbul Eyüp’te ayrıca Serik, Belek ve Alanya’daki tesislerde de ziyaretçilere açık tutulduğunu, bunların dışında 10 yunus parkında mors, deniz aslanı ve fok gibi deniz memelilerin tutsak durumda olduğunu söyledi.

Platform sözcüsü Tonay, şöyle devam etti:

“Kanada’da alınan bu karar hayvan haklarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Bu düzenleme Türkiye için de emsal bir karar olabilir. Türkiye’de, hayvan sevgisi, sosyal sorumluluk, eğitim kisvesi altında ve bilimsel etkinliği kabul edilmemiş olan yunus terapisi aldatmacasıyla, deniz memelerini ve farklı hayvan türlerini Antalya, İstanbul, Muğla ve Aydın’daki 10 farklı ticari işletmede sergilemeye, gösteriye zorlamaya ve tutsak etmeye devam ediliyor. TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Kanada, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Yunanistan, Hollanda, Peru, Bolivya, Hindistan, Nikaragua ve Slovenya gibi hayvanlı sirk ve gösterileri ve/veya deniz memelisi ticaretini yasaklayan ülkeler arasında yerini almalı; hayvan haklarını ve gittikçe büyüyen kamuoyu tepkisini göz önünde bulundurarak deniz parkları ve tematik akvaryumlarda hayvan esaretine en yakın zamanda son vermeli. TBMM’nin, ticari ve ekonomik çıkarların gölgesinde değil, etik, bilim ve temel haklar ışığında dünyaya örnek olacak benzer bir yasal düzenlemeyi, bunca yıllık farkındalık ve mücadele sonunda çıkartacağına inanıyoruz.”

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