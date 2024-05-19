Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu! 1919 metrelik bayrak açıldı, balonlar havalandı, konserler verildi

19 Mayıs, Samsun’da farklı etkinlikler ve programlarla kutlanıyor. Samsun Valiliği tarafından koordine edilen Fener Alayı ve Gençlik Haftası yürüyüşünde yüzlerce kişi ellerinde meşale, Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

İlkadım ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Parkı önünde toplanan coşkulu kalabalık askeri bando eşliğinde marşlar söyleyerek İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı’nı takiben Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte ayrıca dev 1919 metrelik bayrak açıldı. Bandonun çaldığı marşlarla renkli hale gelen yürüyüşü gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Yürüyüşe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun İl Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İZMİT

İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler yürüyüşte bir araya geldi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı. Gençlik Yürüyüşü kapsamında İzmit Belediye Meydanı’nda buluşan gençler, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na yürüdü. Gençler, kendilerine bu güzel günü armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına karanfil bıraktı. Yürüyüşün ardından SEKA Park’ta gençler için birçok sportif aktivite düzenlendi. Bocce, ayak tenisi ve voleybol oynayan gençlere mobil ikram aracından çorba, kek ve limonata ikramı yapıldı.

UŞAK

Uşak Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Festivali; renkli toplulukların da yer aldığı kalabalık bir kortejle başlayıp gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.

Atapark ‘ta bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Başkan Yalım’ın yanı sıra; Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu Ekibi, Kent Orkestrası, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, model araçlar konvoyu, Özlem karate Spor Kulübü, Uşak Belediyesi Bayan Futbol Kulübü, Uşak Spor Altyapı Takımları, Uşak Belediyesi Okçuluk Kulübü, Yeşil Pedal Bisiklet Grubu, Batı Koleji Bando Takımı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzlerce insanın ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldığı yürüyüşte adeta bir insan seli oluştu, tüm şehir kırmızı beyaza boyandı. Kortejin ardından etkinlik alanında festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Yalım; “Sevgili gençler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu kutlu gün sizlerin sayesinde her zamankinden daha güzel olacak. Bu güzel festivalde gönlünüzce eğlenmenizi ve keyifli vakit geçirmenizi diliyorum, hepiniz hoş geldiniz” diyerek gençleri selamladı.

BURSA

Bursa'da, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk rap müziği sanatçısı 'Ceza', verdiği konserde sevilen şarkılarıyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ateşinin yandığı gün olan 19 Mayıs, 105'inci yılında tüm yurtta olduğu gibi Nilüfer'de de kutlandı. FSM Bulvarı’nda başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde bayraklarla Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. 19 Mayıs etkinliklerine Türk rap müziği sanatçısı 'Ceza' ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında sahne alan 'Ceza' hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'Suspus' adlı şarkı ile sahneye çıkan 'Ceza', 'Fark Var', ve 'Holocaust' adlı şarkılarıyla konserini sürdürdü. Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Atatürk’ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini vurgulayarak, "Hep birlikte onun izinde, onun verdiği güçle, umutla demokrasimize sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı hep önde tutarak, vatan sevgisini yüreğimizde duyarak, geleceğimiz için birlikte yürüyeceğiz'' dedi.

AYDIN

Aydın'da öğretmenler ve lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

Efeler Anadolu Lisesince düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler Adnan Menderes Bulvarı'nın girişinde toplandı.

Katılımcılar ellerinde meşale, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı bayrakla Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşü izleyen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Programın sonunda yöresel kıyafet giyen öğrenciler zeybek oynadı.

MANİSA

Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa’da bisiklet turu düzenlendi. Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri de bisiklet turuna katılarak, vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan ve şehir merkezinde atılan tur sonrası yine aynı meydanda sona eren bisiklet turuna katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla marş eşliğinde bisiklet sürdü. Bisiklet turuna Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, daire müdürleri, STK temsilcileri, profesyonel bisiklet grupları ve bisikletiyle gelen vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Ünlü, “Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 105 yıl önce Samsun’dan yaktığı bağımsızlık meşalesini gençlerimiz ile birlikte temsili olarak bütün Manisa caddelerinde dolaştıracağız. Bu bir yarışma değil önemli olan burada başlayıp tekrar parkuru burada bitirmek. Tüm katılımcılara valilik olarak katılım belgesi vereceğiz. Hep beraber şehrimizi bayram havasına sokacağız. Şehzadeler şehri Manisa’mızda vatandaşlarımız ile birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayacağız. Yarın da saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma töreniyle etkinliklerimiz başlıyor. Çok güzel bir programımız var. Tüm Manisalıları bayraklarıyla birlikte etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

KIRŞEHİR

Kırşehir’de, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu gençlik merkezlerinin etkinlikleriyle yaşanıyor.

Cacabey Meydanı ve Kent Parkta gençlik şölenleri vatandaşların yoğun katılımlarıyla geçerken, İl Gençlik ve spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri düzenledikleri faaliyetleriyle farklı yörelerin oyunlarını sergiliyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, şehrin gençlerinin farklı alanlarda farklı oyun ve konserlerle Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve öncesini yaşadığını söyledi. Gençlerin bayramını kutlayan Şahin, "15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle ’Türkiye’nin Gücü Gençlik’ sloganıyla kutluyoruz. İzlediğiniz gruplar kendi ekiplerimizin üretimi oyunlar" dedi.

KAPADOKYA

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı için Türk bayrakları ile havalandı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, bu gün gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk Bayrakları ile havalandı.

Her özel günde olduğu gibi bu günde gökyüzüne Türk Bayrakları ile havalanan Sıcak Hava Balon pilotu Hakan Kaya yaptığı açıklamada, “Gençliğe armağan ettiği bu bayram için Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bu gün uçuşlara yaklaşık 4 bin yolcu olacak. Bu özel günümüze tüm dünya şahitlik etmiş oluyor. Bu nedenle her zamanki gibi bizde heyecanlıyız” dedi.

ERZİNCAN

Erzincan’ın Tercan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Düzenlenen Gençlik Yürüyüşü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak Hükümet Konağı önünde son buldu. Gençlik Yürüyüşüne Gençlik ve Spor İlçe Müdür Fevzi Koçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü vekili komiser Muhammed Ali Demirci, Bölük komutanı Jandarma Üsteğmen Yasin Gökçe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, beden eğitimi öğretmenleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MUŞ

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşüne' 1071 genç katıldı.



Muş'ta "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, 1071 genç katılarak 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı.

Murat Nehri kenarında yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün yapıldığı etkinlikte, gençlere köfte ekmek ikram edildi. Program, halayların çekilmesi, kano ve zipline etkinliği ile devam etti.

MUĞLA

Fethiye’de dalış okulundaki dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını denizin dibinde dev Türk bayrağı açarak kutladı.

Fethiye’de bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlar, Atatürk’ün Samsun'a çıkışının 105. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı deniz dibinde dev Türk bayrağı açarak kutladı. Denizin dibinde açılan bayraklarla yüzen balıklar, ilginç görüntüler oluşturdu. Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her yıl 19 Mayıs'ı deniz dibinde farklı etkinlikler yaparak kutladıklarını ifade etti.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’a özel ‘Anadolu’nun Renkleri’ konseri düzenledi.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nun sahne aldığı konserde hafızalara kazınan ve unutulmayan yöresel türküler seslendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM Gençlik Korosu, anlamlı bir konsere imza attı. Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlenen ‘Anadolu’nun Renkleri’ konserinde bilinen türküleri sanatseverlerle buluşturdu.

HAKKARİ

Hakkari Valisi Ali Çelik, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Vali Ali Çelik vatandaşlarımız ile beraber doğa yürüyüşüne katıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve 5 kilometrelik mesafede düzenlenen yürüyüş, doğaseverlerin büyük ilgisini çekti. Etkinlik, doğayla iç içe keyifli anlara sahne olurken, katılımcılar hem spor yapmanın hem de milli bayramımızı kutlamanın coşkusunu yaşadı. Vali Çelik, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin hem toplum sağlığına hem de birlik ve beraberliğe katkı sağladığını vurguladı.

Yürüyüş sonrası katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu ve hatıra fotoğrafları çekildi. 19 Mayıs'ın ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bu yıl ilk kez Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Beyoğlu Belediyesi Haliç Deniz Festivali'ne ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Su Sporları Merkezinde düzenlenen etkinlikte yelken, deniz küreği, kano yapan sporcular denizde Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu, korteje balıkçı tekneleri de eşlik etti.

İBB Haliç Su Sporları Merkezinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Karada düzenlenen törenin ardından 5 optimist yelken, 4 yelken, 25 deniz küreği teknesi Haliç’te deniz korteji oluşturdu. Korteje 20 adet balıkçı teknesi de eşlik etti. Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e eşi Ayşen Güney, kızları Ela, Dila ve Zeynep de eşlik etti.

Ailesi ile beraber yelkenliye binen İnan Güney dümenin başına geçti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının karada olduğu gibi denizde de coşkuyla kutlandığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, “Beyoğlu’nda meydanlarda, parklarda konserlerle, tiyatrolarla yaşatmak istediğimiz 19 Mayıs coşkusunu bugün denizlerde de yaşadık. Beyoğlu’nun gençlerini yelken deneyimlemesi için İBB Haliç Su Sporları Merkezine davet ettik. Bugün yine parklarda tiyatro gösterilerimiz, yarın akşam ise Candan Erçetin konseri olacak. İsteğimiz artık Beyoğlu da milli bayramları coşkuyla yaşasın, Ata’sını ansın ve onu anlasın. Ben çok muyluyum ve gururluyum. Beşiktaş ve Şişli ilçelerimiz de yanımızda, destekçimiz. Birlikte ulusal bayramları çok daha coşkuyla kutlayacağımız günler diliyorum” diye konuştu. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde denize açılan sporcuların şölenine, vatandaşlar da kıyıdan el sallayarak eşlik etti. Kortejin ardından su sporları ile ilgilenenler de gruplar halinde yelken ve kano sporlarını deneyimleme fırsatı buldu.







