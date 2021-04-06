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  4. Yürek burkan an... Her yerde arıyorlardı! Evin kullanılmayan odasında buldular

Yürek burkan an... Her yerde arıyorlardı! Evin kullanılmayan odasında buldular

06.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'ta kızlarının kaybolan kedisini aramak için yardım çağrısında bulunan Taylandlı aile, korkunç gerçekle çok geçmeden yüzleşmek zorunda kaldı. Ne yazık ki küçük kedi eve giren yılan tarafından tek lokmada yutulmuştu. Aile, kedilerini aradıkları gönderinin altına dev sürüngenin fotoğraflarını paylaştı.

Yürek burkan an... Her yerde arıyorlardı! Evin kullanılmayan odasında buldular

Tayland'ta yaşanan yürek burkan an, korkunç bir manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu. Taylandlı aile, küçük kızlarının kedisini ararken korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldığı yürek burkan anı paylaştı.

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HER YERDE ARADIKLARI KEDİYİ ODAYA GİREN YILAN YUTTU

Kanchi Nard, Facebook'ta 11 yaşındaki kızı Gracia'nın, Ho Jun adlı evcil kedisini her yerde aradıklarını söyleyerek kedinin fotoğraflarını paylaştı. Çok geçmeden Gracia evlerinin kullanılmayan bir odasında dev yılanla karşılaştı. Küçük kızın bağırması üzerine anne Kanchi de odaya geldi. Aile ne yazık ki kedilerinin yılan tarafından yutulduğundan emin bir şekilde yürek burktu. Kedi bir yılan tarafından yenilmişti.

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Yetkililer tarafından alandan uzaklaştırılan yılanın fotoğraflarını paylaşan anne Nard, ''Kızım çok üzgün ve acı çekiyor'' dedi.

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