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  4. Yürek burkan anlar! Otel odasında çıplak halde ölü bulunmuştu

Yürek burkan anlar! Otel odasında çıplak halde ölü bulunmuştu

20.03.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Nuray Demir (17) otel odasında şüpheli bir şekilde çıplak halde ölü bulunmuştu. Yeğeninin cenazesini morgdan teslim almak için gelen teyzesi acıklı anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan ve güçlükle ayakta duran kadını eşi teselli etti.

Yürek burkan anlar! Otel odasında çıplak halde ölü bulunmuştu

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray D.’nin (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

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BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.’nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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TEYZE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga teyze Nur Çevik ve eşi Bayram Ali Çevik geldi. Cenaze işlemlerim ardından aileye teslim edildi. Teyze Nur Çevik ise oturduğu banktan kalkamayarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını eşi güçlükle sakinleştirdi. Kadının eşinin kollarında, “Alamadım seni onun elinden” demesi ise dikkat çekti. Cenazenin işlemlerinin ardından Konya Beyşehir Hüyük kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya cinsel istismar
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