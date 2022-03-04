Yürek burkan görüntü... Oğlunun cansız bedenine sarılıp ağladı!

Doğu Ukrayna'nın ana limanı olan Mariupol, yoğun bir bombardıman altında kuşatılmıştı. Birçok sivil ve asker yaralandı. Hayatını kaybedenler de vardı. Onlardan biri ise Iliya isimli bir gençti.

Adının Serhii olduğu öğrenilen baba, Mariupol'daki bir doğum ünitesinde sedyenin üzerinde kana bulanmış bir çarşafa sarılı ve cansız halde uzanan oğlu Iliya'nın başına sıkı sıkı sarılıp ağladı.

SAVAŞIN TAHRİBATI BÜYÜK

Karadeniz Şehir Hastanesi, Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna'da çatışmalar devam ederken, Rus bombardımanının sivil kurbanlarını tedavi etmek için derme çatma bir hastaneye dönüştürülmüştü.

Iliya ise, birkaç dakika önce bir arabanın arkasında, iki bacağı da parçalanmış halde hastaneye getirilmişti.

Ukrayna'nın Mariupol kentinden, genç oğlunun cesedinin başında ağlayan harap olmuş babayı gösteren bu kare, savaşın tahribatını gösteren, yürek burkan bir görüntü.

YARALILAR TAHLİYE EDİLEMİYOR

Hastane yetkilileri maalesef yetkililer yaralıları tahliye edemeyeceklerini söylediler çünkü Doğu Ukrayna'nın ana limanı olan Mariupol, su ve elektrik olmadan yoğun bir bombardıman altında kuşatılmıştı.

Belediye meclisi bu durumu, Nazi Almanyası'nın iki yıllık abluka sırasında yaklaşık 1,5 milyon insanın öldüğü Sovyet kentini kuşatmasına atıfta bulunarak, 2. Dünya Savaşı'ndaki Leningrad kuşatmasıyla kıyasladı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, sadece yedi gün içinde 1 milyondan fazla mülteci ülkeyi terk etti. Ancak herkes şanslı değildi. Kremlin güçleri ağır bombalamalara başvurarak ülkede kalan binlerce sivilin ölümüne neden oldu.



