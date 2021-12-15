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Yürek burkan olay! Kahreden kazada anne ve babasının ölümü söylenmedi: Ağlayarak annesini istiyor

15.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Kestel ilçesinde, mandalina yüklü kamyona çarpan otomobildeki Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı ve eşi Muhammed Hıdır Dokumacı, hayatını kaybederken, çocukları Taha Dokumacı yaralandı. Aileden geriye ise çocukları Taha ile birlikte çektirdikleri fotoğraf anı olarak kaldı. Yürek burkan olayda ise Taha'ya henüz anne ve babasının öldüğü söylenmedi. Küçük çocuğun sürekli ağlayarak annesini istediği belirtildi.

Yürek burkan olay! Kahreden kazada anne ve babasının ölümü söylenmedi: Ağlayarak annesini istiyor

Kaza, 5 Aralık’ta Kestel ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzeri Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki otomobil, mandalina yüklü kamyona yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle Muhammed Hıdır Dokumacı ile birlikte otomobilde bulunan Emine Gaye Doğan (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı, Dilek Şen Dokumacı (38) ve Nesrin Ceylan (30) araç içinde sıkışırken, kamyon sürücüsü yaya olarak kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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BABA, 8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan, Bursa Şehir Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı yaşamını yitirdi. Doç. Dr. Dokumacı, 6 Aralık’ta Balıkesir'de toprağa verildi. Dokumacı'nın kazada ağır yaralanan eşi Muhammed Hıdır Dokumacı da kazadan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hıdır Dokumacı önceki gün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

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''ANNESİNİ İSTİYOR''

Aileden geriye ise çocukları Taha ile birlikte çektirdikleri fotoğraf anı olarak kaldı. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altında olan Yeğeni Taha Dokumacı'nın bacağından ameliyat olacağını söyleyen Fatma Dokumacı, "Taha'ya, annesinin öldüğü söylenmedi. Babasını kaybettiğinden de haberi yok. Sürekli ağlayarak annesini istiyor. Önümüzdeki günlerde bacağından ameliyat olacak. Acı haberi daha sonra kendisine söyleyeceğiz" dedi.

(DHA)

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trafik kazası Bursa
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