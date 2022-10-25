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  4. Yürek ısıtan anlar! Sincabı elleriyle besledi

Yürek ısıtan anlar! Sincabı elleriyle besledi

25.10.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de bir genç, sincaba elleriyle çekirdek yedirdi. Genç, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkında arkadaşlarıyla gezmeye giden Hüseyin Hare isimli genç, vadide oturduğu bir ağacın altında çekirdek yerken etrafında gezinip duran sincaba denk geldi. Yiyecek arayan sincaba elindeki çekirdekleri uzatan gencin bu davetini geri çevirmeyen sincap, Hare’nin elinden çekirdek yedi.

O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Hare, ''Elimdeki çekirdekleri ilk uzattığımda ürkek davrandı. Ancak sonra ona zarar vermeyeceğimi anladığı için elimdeki çekirdekleri afiyetle yedi. Ben de o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldım. Doğadaki hayvanlar, kendilerine zarar vermeyecek insanları anlıyorlar'' dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli sincap

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