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  4. Yürek ısıtan görüntü! Yolda bulup eve getirdiği yavru leyleği elleriyle besliyor

Yürek ısıtan görüntü! Yolda bulup eve getirdiği yavru leyleği elleriyle besliyor

14.07.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Furkan Reis Güler, yavru leyleği elleriyle besliyor.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Furkan Reis Güler, Sakyol köyündeki evlerinin yakınında bisikletle gezinirken yolda uçamayan leylek yavrusu gördü. Güler, yavru leyleği yoldan geçen araçlardan korumak için evinin bahçesine getirdi.

Uçamayan yavru leyleğin uçma ve annesini görebilme ihtimalinden dolayı evinin bahçesinde güvenli bir yere yuva yapan Güler, yavru leyleği en iyi nasıl besleneceğini öğrenmek için internette araştırma yaptı. Babası balıkçı olan Güler, yavru leyleği babasının getirdiği balık ve topladığı solucanlarla besliyor.

Yavru leyleği korumak için evinin bahçesine getirdiğini dile getiren Furkan Reis Güler, "Sakyol köyünde yaşıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bisikletle yolda giderken yavru bir leylek gördüm. Onu kucağıma alıp eve getirdim. Ona samandan bir yuva yaptım. İnternetten Leyleğin ne yiyebileceğini araştırdım. Babam balıkçı. Babam ona her gün balık getiriyor. Ben de balıkları parçalayıp leyleğe yediriyorum. Leylek gün geçtikçe büyüyor. Leylek büyüyüp uçmayı başardığında doğaya salacağım" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
leylek

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