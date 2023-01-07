Yürek yakan feryat! Marmara Depremi'nde kaybolan 6 yaşındaki kızı Gözde'yi arayan anne: "Yaşama sevincim gitti... Yardım edecek kimse yok mu?"

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde evinin çökmesi sonucu enkaz altından 12 saat sonra çıkarılan Nurgül Karamert, o dönemde kaybolan 6 yaşındaki kızı Gözde Karamert'i arıyor. Kızının enkaz altında kalmadığını ve M.T. isimli bir albay tarafından İstanbul'a götürüldüğünü söyleyen Nurgül Karamert'in kızı Gözde'yi polis ekipleri 2 yıldır arıyordu. Yapılan çalışmaların ardından dosyanın kapatıldığını duyan anne gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİLGİ SAKLAYANLAR KONUŞTURULAMADI"

Kızının enkaz altında kalmadığını söyleyen anne Nurgül Karamert, “1999 Depreminde 6 yaşındaki kızım Gözde'yi askeri hastaneden kaybettim. Çok mücadele verdim, 22 yıldan beri tek başıma aradım. 1,5 yıldır polis aramaya başlamıştı, ben de çok umutlandım. Gözde’nin yaşadığına hep inanmıştım. Polislerin araştırmaları ve alınan ifadelerle kızımın sağ olduğu kanıtlandı ama bilgi saklayanlar konuşturulamadı. Çok araştırıldı, bana çok umut verildi ama şu an dosya kapandı. ‘Aradık bulamadık’ dediler. Polislerin gerekenin fazlasını yaptıklarını kendi gözümle gördüm ama bütün yapılanlar maalesef çöp oldu çünkü dosya kapandı. Polis kızımı ararken çok umutlanmıştım. Tek merak ettiğim bu dosyayı kapatanlar kendi çocukları olsa tekrar kapatabilir miydi? Bilgi saklayanları konuşturmadan bırakabilirler miydi?" dedi.

"KIZIMIN YAŞADIĞI KANITLANDI"

Gözde'nin askeri hastanede kaybolduğunu söyleyen Karemert, "Gözde'yi askeri hastaneden bir albayın aldığı kanıtlandı. Albayın kız kardeşinin buna ilişkin ifadesi de var. İstanbul’a gittiği yönünde ifadeler var. Albayın oğlu ve kapıcının İstanbul'daki evlerinde kaldığına dair ifadeler var. Bunca ifade varken kızımın bulunamaması ve dosyanın kapatılmasını hazmedemiyorum. Kızımın yaşadığı zaten kanıtlandı. Gözde'nin yaşadığının kanıtlanması benim gözümde bulunmuş demekti" ifadelerini kullandı.

(İHA)

