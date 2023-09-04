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  4. Yürek yakan görüntü! Feci şekilde can verdi, gören telefona sarıldı

Yürek yakan görüntü! Feci şekilde can verdi, gören telefona sarıldı

04.09.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da elektrik ustası Mehmet Önen (50), inşaata hat çekmek için bir evin damına çıktı. Yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapılan Önen, feci şekilde can verdi. Aynı sokakta daha önce de benzer bir olay yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Yürek yakan görüntü! Feci şekilde can verdi, gören telefona sarıldı

Dehşete düşüren olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; elektrik ustası Mehmet Önen, bir inşaata elektrik hattı çekmek için yanındaki evin damına çıktı. Bir süre sonra Önen, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapıldı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Önen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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'DİLEKÇE VERDİK, SONUÇ ALAMADIK'

Aynı sokakta daha önce kendisinin de elektrik akımına kapıldığını ve ağır yaralandığını dile getiren Seyhan Sözütek, "Ben de aynı şeyi yaşadım ama neyse ki hayattayım. Geçen yıl çalışırken yüksek gerilim hattına kapıldım. Bacaklarım, kollarım yandı; köze döndü. Bu birinci, ikinci değil; dördüncü, beşinci vaka. Yetkililere dilekçe verdik ama sonuç alamadık" dedi. Soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Adana elektrik

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