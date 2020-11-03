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  4. Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi

Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından cansız bedeni çıkarılan kadının eşi, olup olmadığının teşhisi için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte hastane morguna geldi.

Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi

Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan’a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kadının kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet Kaplan’ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor.

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Kaynak: DHA

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