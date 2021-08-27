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  4. Yürek yakan olay! 5 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu

Yürek yakan olay! 5 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu

27.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Bekilli ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, birkaç saat sonra evinin yakınındaki foseptik çukurunda bulundu.

Yürek yakan olay! 5 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu

Olay, Bekilli ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yakınlarının sabah saatlerinde haber alamadığı 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ, ailesinin her yerde aramasına rağmen bulunamadı. Yakınlarının ihbarı üzerinde bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri Yeşildağ'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Bölgeyi didik didik arayan ekipler evin yakınında bulunan foseptik çukurundan şüphelenerek çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Yaklaşık birkaç saatin ardından ekipler çukurun içinde 5 yaşındaki çocuğun cansız bedenine rastladı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipler çalışmalarını gerçekleştirirken yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Küçük çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı. Abdullah Yeşildağ kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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Denizli
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