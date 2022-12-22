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  4. Yürekleri yakan fotoğraf karesi! 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi

Yürekleri yakan fotoğraf karesi! 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi

22.12.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün en acı haberi Sakarya'nın Akyazı ilçesinden geldi. Doğuştan kalbinde delik olan 8 aylık bebek Ömer Ali Kılıçkeser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aile mezarlığında toprağa verilen 8 aylık bebeğin babası defin sırasında kefeni açarak oğlunu son kez sevdi. O anlar görenlerin yüreklerini burktu.

Yürekleri yakan fotoğraf karesi! 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi

8 aylık oğlunu kaybeden babanın defin sırasında son kez oğlunu sevmesi yürekleri sızlattı. Günün en acı haberi Sakarya'dan geldi. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve doğuştan kalbi delik olan 8 aylık Ömer Ali Kılıçkeser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen bebek, Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına götürüldü.

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KEFENİ AÇARAK OĞLUNU SON KEZ SEVDİ

Burada oğluna son görevi yapan babanın defin sırasında kefeni açarak oğlunu sevmesi yürekleri burktu.

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(İHA)

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Sakarya bebek ölüm

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