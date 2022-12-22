Yürekleri yakan fotoğraf karesi! 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi

8 aylık oğlunu kaybeden babanın defin sırasında son kez oğlunu sevmesi yürekleri sızlattı. Günün en acı haberi Sakarya'dan geldi. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve doğuştan kalbi delik olan 8 aylık Ömer Ali Kılıçkeser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen bebek, Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına götürüldü.
Burada oğluna son görevi yapan babanın defin sırasında kefeni açarak oğlunu sevmesi yürekleri burktu.
(İHA)