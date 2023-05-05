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Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu harekete geçti! Avustralya'daki 'mühürlü' çıkan oy pusulasına ilişkin suç duyurusu

05.05.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin "mühürlü" çıkması hakkında suç duyurusunda bulunulacak. İşte haberin detayları...

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu harekete geçti! Avustralya'daki 'mühürlü' çıkan oy pusulasına ilişkin suç duyurusu

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avustralya'ya gönderilen oy pusulalarının birinde, bir siyasi partinin mührünün basılı halde olması hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, seçimler için Avustralya'nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulunun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, bir siyasi partinin adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.

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Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. (AA)

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Avustralya oy pusulası

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