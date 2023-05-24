Yurt dışında kaç kişi oy kullandı, oy sayısı ne kadar? 2. tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt dışı oy verme işlemleri sona eriyor

Yurt dışı oy sayısı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde adayların yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle seçimler 2. tura kalmıştı. Yurt dışında 20 Mayıs itibarıyla başlayan oy verme işlemleri bugün temsilciliklerde sona erecek. Yurt dışı oy sayısı ile ilgili YSK'dan açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...
YSK tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy kullananların sayısı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla toplam 1 milyon 153 bin 842'ye ulaştı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona eriyor. Gümrüklerdeki oy kullanacak vatandaşlar için ise sın gün 28 Mayıs olarak açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre seçime katılımın tam olması halinde yurt dışında 3 milyon 286 bin 786 kişi oy kullanabilecek.