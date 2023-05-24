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Yurt dışında kaç kişi oy kullandı, oy sayısı ne kadar? 2. tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt dışı oy verme işlemleri sona eriyor

24.05.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhurbaşkanı seçimleri 2. turu için oy verme işlemleri sürüyor. Yurt dışındaki vatandaşlar için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte bulunan 167 noktada sandık kuruldu. Peki, yurt dışında kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı oy sayısı ne kadar?

Yurt dışında kaç kişi oy kullandı, oy sayısı ne kadar? 2. tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde yurt dışı oy verme işlemleri sona eriyor

Yurt dışı oy sayısı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde adayların yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle seçimler 2. tura kalmıştı. Yurt dışında 20 Mayıs itibarıyla başlayan oy verme işlemleri bugün temsilciliklerde sona erecek. Yurt dışı oy sayısı ile ilgili YSK'dan açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy kullananların sayısı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla toplam 1 milyon 153 bin 842'ye ulaştı.

YURT DIŞINDA TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİ BUGÜN SONA ERİYOR

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona eriyor. Gümrüklerdeki oy kullanacak vatandaşlar için ise sın gün 28 Mayıs olarak açıklandı.

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YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN SAYISI

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre seçime katılımın tam olması halinde yurt dışında 3 milyon 286 bin 786 kişi oy kullanabilecek.

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