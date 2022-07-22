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'Yurt dışında tarım için arazi kiralandı' iddiası! Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama

22.07.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gündemde olan yurt dışında tarım için arazi kiralandığı iddialarına açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

'Yurt dışında tarım için arazi kiralandı' iddiası! Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığınca son günlerde gündemde olan konular hakkında açıklama yapıldı. Yurt dışında tarım için arazi kiralandığı iddialarına da açıklık getiren Bakanlık, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir" dedi.

"SOYA VE AYÇİÇEĞİ GİBİ ÜRÜNLER BÜYÜK ORANDA İTHAL EDİLMEKTEDİR"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Türkiye’nin yurt dışında özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan tarımsal yatırımlarına ilişkin vizyonuyla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Tük şirketleri, yani özel sektör nihai karar verici olacaktır. Bakanlık olarak görevimiz, yatırımcı firmalarımıza yatırım yapılacak ülke ortamı hakkında bilgi vermek ve yatırımcıların haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır. Ülkemiz özellikle soya ve ayçiçeği gibi ürünleri büyük oranda ithal etmektedir. Bu ürünlerin yetiştirilmesi için yeterli arazimiz bulunsa bile iklim ve coğrafi koşullar iç talebi karşılayacak oranda üretim yapılmasına imkân vermemektedir. Ayrıca Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığı da aşikardır. Ülkemizin planladığı bu vizyoner yatırımlar, ithal edilen ürünlerin azalması ve cari açığın kapatılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu da değildir" denildi.

"TARIMSAL ÜRETİM HAYATİ BİR HAL ALMIŞTIR"

Yapılan açıklamanın devamında "Ülkemizin tarım politikasında önceliği, tüm tarım alanlarımızın verimli bir şekilde kullanılması, alın ve akıl teri döken çiftçimizin desteklenmesidir. Bu minvalde Bakanlığımız göç, veraset ve diğer nedenlerle terk edilmiş tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak için yeni bir destekleme modeli geliştirmek üzere çalışma yürütmektedir. Türkiye, tarımsal üretim, tarım teknolojileri ve gıda sanayiinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Ülkemiz Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020 yılı verilerine göre dünya bitkisel ürünler üretiminde 12'nci, sebze üretiminde 4'üncü ve meyve üretiminde ise 6'ncı sıradadır. Tarımsal hasıla bakımından da Avrupa'da birinci durumdadır. Bu manada özel sektörün tarımsal kalkınma sürecine dahil olması için teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin kendi teknolojisini ve bilgi birikimini devreye sokarak diğer ülkelerle yapacağı tarım alanındaki iş birliği, büyük potansiyelimizi hayata geçirme fırsatı sunacaktır. Bu sayede, Türk yatırımcılar da bilgi birikimlerini ve tecrübelerini ihraç edebileceklerdir. Yaşanan pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, küresel iklim değişikliği ve artan nüfus nedeniyle tarımsal üretim daha da hayati bir hal almıştır. Bu ortamda Türkiye’nin ve iş insanlarımızın küresel gıda piyasasında söz sahibi olması adına Bakanlığımızın yeni vizyonu büyük önem kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışında arazi kiralama iddialarına cevap verilerek, "Bakanlığımızın vizyonu yurt dışında tarımsal üretim yapmak için Türk yatırımcısını teşvik etmek ve onlara avantaj sağlamaktır. Bakanlığımızın görevi yatırımcılarımıza yabancı ülkelerdeki tarımsal yatırım imkanları hakkında bütün yönleriyle bilgi vermektir. Ayrıca yatırımcılarımızın haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu da değildir. Bakanlık olarak pandemi süreci başta olmak üzere alın terini büyük emeklerle toprağa dökerek insanımızın karnını doyuran çiftçilerimizin her zaman yanında olduk, sonuna kadar da yanlarında olacağımızı saygılarımızla kamuoyuna duyururuz" denildi.

Kaynak: DHA

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