Yurt dışındaki bazı Apple Store’lar için yeniden kapanma kararı

Aşıların Omicron üzerinde daha az etkili olması hatırlatıcı dozların önemini ortaya çıkardı. Hatta Apple tarafından alınan bir karar da yeni koronavirüs varyantının ne derece tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.

BAZI MAĞAZALAR KAPATILDI

ABD merkezli teknoloji devi, hem Kanada’da hem de ABD’deki bazı fiziksel mağazalarını kapatma kararı aldı. Şimdilik bu kepenk indirme kararı bazı mağazalar için geçerli olsa da ilerleyen zamanlarda tüm mağazalarda uygulanabilir. 2 seneyi aşkın bir süredir uğraştığımız koronavirüs salgınında yeniden başladığımız yere gelmek oldukça üzücü.

Ancak yine de elimizde önemli enstrümanlar var. Bunlar tabii ki de maske, mesafe ve hijyen. Ayrıca aşı da oldukça değerli bir koz. Hatırlatıcı aşıların Omicron üzerinde yüzde 75’e kadar etkili olabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı hem koronavirüse yakalanmamak hem de hafif atlatmak için aşı en önemli silahımız gibi gözüküyor.

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