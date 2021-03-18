HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Yurt dışındaki Nvidia GeForce Now fiyatlarına büyük zam! İşte yeni fiyatlar

Yurt dışındaki Nvidia GeForce Now fiyatlarına büyük zam! İşte yeni fiyatlar

18.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nvidia GeForce Now fiyatlarına ''global pazarda'' zam yaptı. Zam ile birlikte GeForce Now'un yurt dışındaki fiyatlarında büyük değişiklik yaşandı. Türkiye'deki GeForce Now fiyatları için ise henüz bir değişiklik yok.

Yurt dışındaki Nvidia GeForce Now fiyatlarına büyük zam! İşte yeni fiyatlar

Nvidia GeForce Now, yurt dışında uzun bir süredir kullanılıyor. Nvidia'nın bulut tabanlı oyun hizmeti, geçtiğimiz haftalarda ise ''GeForce NOW powered by GAME+'' adıyla Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Bu dönemde GeForce Now Türkiye fiyatları sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla eleştirildi. Fakat Nvidia, resmi blog sayfasında yaptığı açıklama ile GeForce Now fiyatlarına zam uygulama kararı aldığını duyurdu. Ancak bu zam yurt dışında geçerli.

İŞTE YURT DIŞINDAKİ YENİ NVIDIA GEFORCE NOW FİYATLARI

Nvidia'nın paylaştığına göre GeForce Now'ın aylık fiyatı yurt dışında aylık 4,99 dolardan 9,99 dolara yükseldi. Yıllık fiyat ise 99,99 dolar oldu. ''GeForce NOW, kurucu üyelerimiz olmadan bugünkü gibi olmazdı'' diyen Nvidia, bazı oyunculara aylık 4,99 dolarlık bir Founders for Life avantajı da sunacağını söyledi. Buna göre tüm fiyatlandırma şöyle:

  • GeForce Now aylık fiyatı: 9,99 dolar
  • GeForce Now yıllık fiyatı: 99,99 dolar
  • Founder for Life: 4,99 dolar
İşte Türkiye'de beta süreci başlayan GeForce Now'ın sistem gereksinimleri!İşte Türkiye'de beta süreci başlayan GeForce Now'ın sistem gereksinimleri!

GeForce Now

GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

GeForce Now ülkemize Turkcell iş birliği ile GeForce NOW powered by GAME+ adıyla gelmişti. Türkiye'de halihazırda BASIC paket, ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor. PREMIUM paket ise aylık 74,90 TL'den oyuncularla buluşuyor. Lansmana özel 3 aylık PREMIUM paketin fiyatı ise 149,70 TL. Nvidia yurt dışındaki GeForce Now fiyatlarını değiştirse de henüz Türkiye'deki GeForce Now fiyatlarında bir değişiklik yapılmış değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Sony açıkladı! Ücretsiz olarak sunulacaklarSony açıkladı! Ücretsiz olarak sunulacaklar
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Nvidia

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Sony PlayStation için ücretsiz oyunlar vereceğini duyurdu!

Sony açıkladı! Ücretsiz olarak sunulacaklar

Pqueen ile Mansur Yavaş'ın Twitch yayını rekor kırdı

Sosyal medyayı sallayan yayın! Türkiye rekoru kırdı

GeForce Now Türkiye'de kullanıma sunuldu! GeForce Now by Game+'ın fiyatı ne kadar?

Türkiye'de yeni dönem başladı! İşte fiyatlar

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

PlayStation 5 için şaşırtan rapor: En hızlısı oldu!

PlayStation 5 için şaşırtan rapor: En hızlısı oldu!

Epic Games'in ücretsiz yapacağı bir sonraki oyun belli oldu!

Haftaya ücretsiz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.