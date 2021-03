Yurt dışındaki Nvidia GeForce Now fiyatlarına büyük zam! İşte yeni fiyatlar

Nvidia GeForce Now, yurt dışında uzun bir süredir kullanılıyor. Nvidia'nın bulut tabanlı oyun hizmeti, geçtiğimiz haftalarda ise ''GeForce NOW powered by GAME+'' adıyla Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Bu dönemde GeForce Now Türkiye fiyatları sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla eleştirildi. Fakat Nvidia, resmi blog sayfasında yaptığı açıklama ile GeForce Now fiyatlarına zam uygulama kararı aldığını duyurdu. Ancak bu zam yurt dışında geçerli.

İŞTE YURT DIŞINDAKİ YENİ NVIDIA GEFORCE NOW FİYATLARI

Nvidia'nın paylaştığına göre GeForce Now'ın aylık fiyatı yurt dışında aylık 4,99 dolardan 9,99 dolara yükseldi. Yıllık fiyat ise 99,99 dolar oldu. ''GeForce NOW, kurucu üyelerimiz olmadan bugünkü gibi olmazdı'' diyen Nvidia, bazı oyunculara aylık 4,99 dolarlık bir Founders for Life avantajı da sunacağını söyledi. Buna göre tüm fiyatlandırma şöyle:

GeForce Now aylık fiyatı: 9,99 dolar

GeForce Now yıllık fiyatı: 99,99 dolar

Founder for Life: 4,99 dolar

GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

GeForce Now ülkemize Turkcell iş birliği ile GeForce NOW powered by GAME+ adıyla gelmişti. Türkiye'de halihazırda BASIC paket, ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor. PREMIUM paket ise aylık 74,90 TL'den oyuncularla buluşuyor. Lansmana özel 3 aylık PREMIUM paketin fiyatı ise 149,70 TL. Nvidia yurt dışındaki GeForce Now fiyatlarını değiştirse de henüz Türkiye'deki GeForce Now fiyatlarında bir değişiklik yapılmış değil.