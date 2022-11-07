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Yurt dışından bile gelen var! Müşterilerinin kafasına terlikle vuruyor: Vurdukça ben de stres atmaya başladım

07.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir berber, müşterisinin kafasına 'anne terliğiyle' vurarak masaj yapmasını istemesi sonrasında gündem oldu. O anlara şahit olan diğer müşteriler de terlikle masaj yaptırmaya başladı. İlk başta bu istek karşısında çok şaşırdığını ifade eden berber Ercan Ocaklı, "Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi. Bu olay benim de hoşuma gitti çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım" diye konuştu.

Yurt dışından bile gelen var! Müşterilerinin kafasına terlikle vuruyor: Vurdukça ben de stres atmaya başladım

Adana Seyhan'da bir berber, terlikle müşterilerin kafasına vurarak masaj yapıyor. Bir müşterisinin isteği sonrasında diğer müşterilerinden de teklif gelmesi üzerine terlikle müşterilerin kafasına vurarak masaj yapan berber, "Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi. Bu olay benim de hoşuma gitti çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım. Bunu gören diğer arkadaşlar da istemeye başladı" dedi.

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YURT DIŞINDAN BİLE GELENLER VAR

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde berberlik yapan Ercan Ocaklı, bir müşterisinin kendisinden kafasına “anne terliğiyle” vurarak masaj yapmasını istedi. Ocaklı önce değişik gelen bu masajı yapmak istemedi ancak müşteri ısrar edince terlikle masaj yaptı. Bu anları gören ve ilginç bulan vatandaşlar da terlikle masaj yaptırmaya başladı. Berberin “anne terlikli” masajı yurt dışında da duyulunca bazı vatandaşlar Almanya’dan masaj yaptırmaya geldi.

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"VURDUKÇA BEN DE STRES ATMAYA BAŞLADIM"

Müşterilerinin saçını köpükleyip daha sonra terlikle vurarak masaj yapan berber Ocaklı, “Müşterimiz geldi ve bizden özel bir isteği oldu. Beni döver misiniz dedi, çok şaşırdık bu istek karşısında. Daha sonra uygulamaya başladık ve gerçekten adam rahatlamaya başladı. Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi. Bu olay benim de hoşuma gitti çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım. Bunu gören diğer arkadaşlar da istemeye başladı. Arkadaşımız zaten Almanya’dan geldi, orada bu tarz şeyler yokmuş; biz de kendisine uyguladık. Terliği kafayı incitmediği için tercih ettik. Kalkıp odun kullanamayız ama terlik olduğu zaman incitmiyor. Bu masajı görenlerden çok fazla talep var” dedi.

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"GELMİŞKEN DAYAĞIMIZI DA YİYİP GİDİYORUZ"

Müşteri Burhan Çoban ise, “Başka platformlarda görmüştüm ve ben de denemek istedim. Vücuda iyi geldiğini duydum ve o şekilde yaptırdım, gerçekten de rahatlama oldu. Aslında yurtdışından bunun için gelmedim ama gelmişken de dayağımızı da yiyip gidiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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