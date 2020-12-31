Yurt dışından PS5 almak güvenli mi?

Son dönemde PS5 almak sıfır otomobil almak kadar zahmetli bir hal aldı. Gelen stoklar hızlı bir şekilde tüketildiği için normal fiyatlardan PS5 almak halihazırda imkansıza yakın.

Malum ülkemizde konsolların fiyatları yurt dışındaki fiyatlara göre biraz daha yüksek. Son gelen yüzde 50’lik ek gümrük vergisi de firmalar tarafından konsol fiyatlarına yansıtılmış durumda.

Yeni nesil oyun konsolları Xbox Seriex X ve PS5’in Avrupa fiyatı 499 euro. Konsolların ABD fiyatları ise 499 dolar. Yani güncel kur ile TL bazında hesapladığımızda her iki konsol da Avrupa’da 4.520 TL, Amerika’da ise 3.680 TL.

PEKİ ÜLKEMİZDE FİYATLAR NE KADAR?

PS5’in Türkiye fiyatı 8.300 TL olarak açıklandı ve perakende mağazalar PlayStation 5'i bu fiyattan tüketicilerle buluşturuyor. Ancak bazı kişiler, elde edebildikleri PS5'leri çok daha yüksek fiyattan satışa koyuyor. Bu yüzden bazı sitelerde fiyat 10.000 TL civarına çıkabiliyor. Yani yurt dışı satış fiyatının neredeyse 2.5 katı.

Tablo bu şekilde olunca insanlar yurt dışından PS5 alıp almamanın artı ve eksilerini araştırmaya başladı. Çünkü yurt dışından alınan cihaz tam olarak yarı yarıya mal oluyor. Ayrıca bu cihazlarda sim kart kaydı ve benzeri durumlar olmadığı için de konsolun yurt dışı ya da yurt içi olması herhangi bir önem arz etmiyor.