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PlayStation 5'in ilk dört haftalık bilançosu ortaya çıktı!

30.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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PlayStation 5'in ilk dört haftalık bilançosu ortaya çıktı!

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre Sony, PlayStation 5'i satışa sunduğu ilk dört haftada 3.4 milyon adet satış gerçekleştirdi.

PlayStation 5 çıkalı 1 ayı geçti. Xbox Series X ile kıyasıya bir mücadeleye giren Sony'nin yeni nesil oyun konsolunu satın almak isteyenler ise şu aralar sorunlar yaşıyor. Zira PlayStation 5 stokları Türkiye dahil birçok ülkede kısa sürede tükeniyor ve konsolu satın alabilmek hayliyle zorlaşıyor. Fakat buna rağmen, son yayınlanan bir rapor PlayStation 5'in satışlardaki başarısını ortaya koyuyor.

PLAYSTATİON 5 SATIŞLARI İLGİ ÇEKTİ

PS5 Digitimes'ın son raporuna göre ilk dört hafta içerisinde milyonlarca adet sattı. Rapora bakılırsa yeni nesil oyun konsolu ilk dört haftasında 3.4 milyon adet satış gerçekleştirdi. Fakat asıl dikkat çeken nokta ise PlayStation 5'in ilk dört haftasında yapılan satışlar değil. Asıl dikkat çeken nokta, 2021'de yapılması öngörülen PlayStation 5 satışları.

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PLAYSTATİON 5 İÇİN 2021 TAHMİNİ

Sony PlayStation 5'in 2021 yılındaki potansiyel performansına da odaklanan rapor, firmanın önümüzdeki yılda toplamda 18 milyonluk bir satış gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Tabii Sony bu rakamın altında kalabilir ya da üstüne çıkabilir. Sonuçta rapor, sadece olasılıklardan bahsetmekte. PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılıyor.

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