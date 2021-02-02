‘Yurtdışına göndereceğim’ vaadiyle 3 kişiyi 23 bin lira dolandırdı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 3 kişiyi yurt dışında çalışma vaadiyle 23 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, S.Ç., C.Ç. ve Y.Ç. adlı 3 kişiden yurt dışında çalışma vaadiyle para talep eden N.B., mağdurlardan aldığı toplam 23 bin TL ile kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşlardan pasaport işlemleri için noter aracılığı ile vekalet de alan N.B., sahte bir şirket kurarak S.Ç., C.Ç. ve Y.Ç.’yi ortak etti. Evlerine SSK’dan prim borcu olduğunu bildiren bir evrak gelen mağdurlar, dolandırıldığını anlayarak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

