Yurtiçi Kargo çalışma saatleri nedir? Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

Yurtiçi Kargo firması, hem şubelerinden hem de online web sitesinden hizmet veren kargo firmalarından biridir. Gönderi sorgulama, fiyat hesaplama, kurye çağırma, teslimat süresi hesaplama, şube sorgulama, iade gibi tüm işlemlerinizi online olarak yapabilmeniz mümkündür. Yurtiçi Kargo şubelerinin açılış ve kapanış saatleri genellikle tüm şehirlerde benzerdir ancak bazı durumlarda farklılık gösterebilme ihtimali de bulunur. Peki, Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saati nedir?

Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma saatleri nedir?

Gönderilerinizi hem Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma saatleri içerisinde hem de cumartesi günleri Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışma saatleri içerisinde evden alma hizmetini sunar. Türkiye genelinde adresten gönderi alma talebi için Yurtiçi Kargo çalışma saatleri sabah saat 09.00 ile öğlen saat 12.00 arasıdır. Gönderilerinizi evinizden aldırmak için kargo şubesinin çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Genel olarak Yurtiçi Kargo açılış saati her sabah 09.00’dur ve Yurtiçi Kargo kapanış saati içerisinde hizmet verir. Yurtiçi Kargo şubeleri VIP Çeyrek, VIP24, VIP Şehir İçi gibi aynı gün teslimat hizmeti de sunar. Yurtiçi Kargo kapanış saati ülke genelinde akşam saat 18.00’dır. Yurtiçi kargo çalışma günleri ve saatleri şu şekildedir:

Pazartesi: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Salı: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Çarşamba: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Perşembe: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Cuma: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Yurtiçi Kargo şubelerinde çalışan personeller için Yurtiçi Kargo çalışma saatleri içinde yasal olarak düzenlenen öğle molası bulunur. Ancak vardiyalı çalıştıklarından dolayı bu öğle molası müşterilere yansımaz. Yurtiçi Kargo öğle arası saatleri 12.30-13.30 arasıdır.

Yurtiçi Kargo cumartesi saat kaça kadar açık?

Yurtiçi Kargo şubeleri hafta sonları hizmet vermeye devam eder. Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışma saatleri kapsamında cumartesi günleri sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arası açıktır. Sabah saat 09.00 ile öğlen saat 13.00 arası kargo dağıtımı yapılırken, öğlen saat 13.00 ile akşam saat 17.00 arası yalnızca şubeden gönderi kabulü ve teslimi yapılır.

Yurtiçi Kargo pazar günü açık mı?

Yurtiçi Kargo çalışma günleri arasında pazar günü yoktur. Türkiye genelinde tüm Yurtiçi Kargo şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

