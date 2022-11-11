HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yurtiçi Kargo çalışma saatleri nedir? Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri nedir? Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

11.11.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1982 tarihinde İstanbul’da kurulan Yurtiçi Kargo, ülkemizin ilk Türk kargo firmasıdır. Türkiye’nin tüm şehirlerinde şubesi bulunan Yurtiçi Kargo’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de dokuz yüzden fazla acentesi mevcuttur. 1200’den fazla şubeye ve 20 binden fazla personele sahiptir. Hem yurtiçi hem de yurtdışı birçok noktaya kargo hizmeti verir. Peki, Yurtiçi Kargo hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri nedir? Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

Yurtiçi Kargo firması, hem şubelerinden hem de online web sitesinden hizmet veren kargo firmalarından biridir. Gönderi sorgulama, fiyat hesaplama, kurye çağırma, teslimat süresi hesaplama, şube sorgulama, iade gibi tüm işlemlerinizi online olarak yapabilmeniz mümkündür. Yurtiçi Kargo şubelerinin açılış ve kapanış saatleri genellikle tüm şehirlerde benzerdir ancak bazı durumlarda farklılık gösterebilme ihtimali de bulunur. Peki, Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saati nedir?

Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma saatleri nedir?

Gönderilerinizi hem Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma saatleri içerisinde hem de cumartesi günleri Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışma saatleri içerisinde evden alma hizmetini sunar. Türkiye genelinde adresten gönderi alma talebi için Yurtiçi Kargo çalışma saatleri sabah saat 09.00 ile öğlen saat 12.00 arasıdır. Gönderilerinizi evinizden aldırmak için kargo şubesinin çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Genel olarak Yurtiçi Kargo açılış saati her sabah 09.00’dur ve Yurtiçi Kargo kapanış saati içerisinde hizmet verir. Yurtiçi Kargo şubeleri VIP Çeyrek, VIP24, VIP Şehir İçi gibi aynı gün teslimat hizmeti de sunar. Yurtiçi Kargo kapanış saati ülke genelinde akşam saat 18.00’dır. Yurtiçi kargo çalışma günleri ve saatleri şu şekildedir:

  • Pazartesi: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Salı: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Çarşamba: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Perşembe: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Cuma: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Yurtiçi Kargo şubelerinde çalışan personeller için Yurtiçi Kargo çalışma saatleri içinde yasal olarak düzenlenen öğle molası bulunur. Ancak vardiyalı çalıştıklarından dolayı bu öğle molası müşterilere yansımaz. Yurtiçi Kargo öğle arası saatleri 12.30-13.30 arasıdır.

Yurtiçi Kargo cumartesi saat kaça kadar açık?

Yurtiçi Kargo şubeleri hafta sonları hizmet vermeye devam eder. Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışma saatleri kapsamında cumartesi günleri sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arası açıktır. Sabah saat 09.00 ile öğlen saat 13.00 arası kargo dağıtımı yapılırken, öğlen saat 13.00 ile akşam saat 17.00 arası yalnızca şubeden gönderi kabulü ve teslimi yapılır.

Yurtiçi Kargo pazar günü açık mı?

Yurtiçi Kargo çalışma günleri arasında pazar günü yoktur. Türkiye genelinde tüm Yurtiçi Kargo şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 asker şehit olduPençe-Kilit'ten acı haber! 1 asker şehit oldu
Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdiBir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi
10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri yurtiçi kargo çalışma saatleri yurtiçi kargo dağıtım saatleri yurtiçi kargo çalışma saatleri cumartesi yurtiçi kargo pazar günü açık mı yurtiçi kargo açılış saati

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Bir aileyi yıkan olay! Cesedi günler sonra bulundu...

Bir aileyi yıkan olay! Cesedi günler sonra bulundu...

'Sen kimsin?' diye sorunca... 'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!'

'Sen kimsin?' diye sorunca... 'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!'

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.