Yurtta hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminler

Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: