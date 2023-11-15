Yurtta hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminler

Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19





