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Yurtta hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminler

15.11.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminler

Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 23
  • Adana: Parçalı bulutlu 26
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu23
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19
    Günün önemli manşetleri


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hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü
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