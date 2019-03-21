Yurtta sulh konseyi üyesi Sürer'in son savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak görev yapan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Genelkurmaydaki odasında ele geçirilen 19 sayfalık dokümanda, Türkiye'yi iç savaşa sürekleyecek ve bölünmesine neden olabilecek plana dair beyanda bulunan Sürer, MİT tarafından hazırlanarak görevi gereği kendisine gelen raporun ilgili komutanlara arz edildiğini, raporun kendisi tarafından kaleme alınmadığını söyledi.

Sürer, 15 Temmuz'da yıllık izinde olmasına rağmen karargaha gelmesinin darbeye destek amaçlı olduğuna dair suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.

Olay günü İstanbul'a gidiş için yola çıktığını anlatan Sürer, Akıncı gişelerini geçtikten sonra kendisini arayan emir subayının terör saldırısı olduğunu söylemesi üzerine görev yerine dönmeye karar verdiğini söyledi.