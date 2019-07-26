Yürüyen Köşk’ü ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın önemli turistik yerlerinden Yürüyen Köşk'ü 1 Ocak'tan beri 30 bin 114 kişi ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'yı ziyareti sırasında konakladığı, tarihi çınarın dallarının kesilmemesi için kaydırılması talimatını verdiği Yürüyen Köşk adıyla anılan köşk, ziyaretçi akınına uğruyor. 2016 yılında 27 bin 485, 2017 yılında 37 bin 540 kişi, 2018 yılında ise 53 bin kişinin ziyaret ettiği köşke ilgi bu yıl da yoğun oldu. 1 Ocak'tan beri köşkü 6 bin 814’ü çocuk, 30 bin 114 kişi ziyaret etti.

Tanıtım çalışmalarıyla ziyaretçi sayısında ciddi artışlar olduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yalova'nın önemli değerleri mevcuttur. Bu değerler arasında en önemli yere sahip olan Yürüyen Köşk’ün tanıtımına yönelik birçok çalışma yaptık. Bunun meyvelerini ise her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla alıyoruz. 2016 yılında 27 bin 458 olan ziyaretçi sayısı 2019 yılının Temmuz ayı itibariyle 30 binleri aştı. Bu tanıtımda katkısı olan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor, hemşehrilerimizden de bir şey rica ediyorum; kentimize gelen misafirlerinize mutlaka Yürüyen Köşk’ü gezdirin” dedi.

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