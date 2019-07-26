HABER

Yürüyen Köşk’ü ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

YALOVA’nın önemli turistik yerlerinden Yürüyen Köşk'ü 1 Ocak'tan beri 30 bin 114 kişi ziyaret etti.

Yürüyen Köşk’ü ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın önemli turistik yerlerinden Yürüyen Köşk'ü 1 Ocak'tan beri 30 bin 114 kişi ziyaret etti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'yı ziyareti sırasında konakladığı, tarihi çınarın dallarının kesilmemesi için kaydırılması talimatını verdiği Yürüyen Köşk adıyla anılan köşk, ziyaretçi akınına uğruyor. 2016 yılında 27 bin 485, 2017 yılında 37 bin 540 kişi, 2018 yılında ise 53 bin kişinin ziyaret ettiği köşke ilgi bu yıl da yoğun oldu. 1 Ocak'tan beri köşkü 6 bin 814’ü çocuk, 30 bin 114 kişi ziyaret etti.
Tanıtım çalışmalarıyla ziyaretçi sayısında ciddi artışlar olduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yalova'nın önemli değerleri mevcuttur. Bu değerler arasında en önemli yere sahip olan Yürüyen Köşk’ün tanıtımına yönelik birçok çalışma yaptık. Bunun meyvelerini ise her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla alıyoruz. 2016 yılında 27 bin 458 olan ziyaretçi sayısı 2019 yılının Temmuz ayı itibariyle 30 binleri aştı. Bu tanıtımda katkısı olan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor, hemşehrilerimizden de bir şey rica ediyorum; kentimize gelen misafirlerinize mutlaka Yürüyen Köşk’ü gezdirin” dedi.

FOTOĞRAFLI

Yürüyen Köşk’ü ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştıYürüyen Köşk’ü ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Pamuk teyze, 'kız çocukları okusun' diye evini bağışladıPamuk teyze, 'kız çocukları okusun' diye evini bağışladı
Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısıKılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Huzur hakkı' iddialarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama!

'Huzur hakkı' iddialarıyla ilgili açıklama geldi!

Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Güneydoğu'da taziye yemeği geleneği sona eriyor

Güneydoğu'da bir gelenek sona eriyor! Maliyeti 25 bin TL

Demre Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

26 Temmuz Cuma mesajları: Sevdikleriniz için güzel ve anlamlı mesajlar

En güzel Cuma mesajları

Karabük’te 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karabük’te 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.