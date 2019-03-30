Yusuf İslam’dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’e övgü: O benim kahramanım

Hagley Park'ta, terör kurbanları için Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un yanı sıra 59 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Ulusal Anma Töreni’nde sahneye çıkan Yusuf İslam, Yeni Zelanda Televizyonu’na (TVNZ) özel röportaj verdi.

Törende, terör mağdurlarının anısına "Barış Treni" adlı şarkısını seslendiren Yusuf İslam, aynı gün akşam verdiği ve duygusal anlar yaşadığı röportajda, saldırıyı öğrendiği andan itibaren hissettiklerini paylaştı.

İki camiye yapılan terör saldırısını yaşamını sürdürdüğü Dubai’de haber izlerken öğrendiklerini ve duyduklarına inanamadıklarını belirten Yusuf İslam, o anki tepkisini ‘"Christchurch, Yeni Zelanda. Ne Sonra ne olduğu dank etti, şeytani bir insan gelip kendi düşünceleri için canavarca bir olaya sebep oldu.'' sözleriyle aktardı.

TERÖR KURBANI TARIK OMAR "BARIŞ TRENİ" ŞARKISINI SÖYLEMİŞ

İslam, saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Tarık Omar’ın saldırıdan önceki akşam kendisine ait "Barış Treni" şarkısını söylediğini öğrendiğini aktardı. "Tarık adında bir çocuğun annesi ve babasıyla tanıştım ve bana dediler ki Tarık saldırıdan bir gece önce Barış Treni şarkını söylüyordu; oh, vay!" ifadelerini kullanarak duygulanan İslam, konuşmasını tamamlamakta güçlük çekti.