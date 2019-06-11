Yuvada aç kalan leylek yavruları koruma altında

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Alaçam ilçesinde yuvada yalnız kalan 3 leylek yavrusunu koruma altına aldı.

Alaçam ilçesine bağlı Aşağı Soğukçam Mahallesi'nde vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğüne bağlı Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine, ağaçtaki yuvaya dişi ve erkek leylek gelmediği için 3 yavrunun aç kaldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine yuvayı gözleyen ekipler dişi leyleğin öldüğünü, erkek leyleğin ise ayağının kırık olması nedeniyle yavruları besleyemediğini tespit etti.

Uçamadıkları için beslenemeyen ve bitkin düşen yavrular, ekipler tarafından yuvadan alınarak Kızılırmak Deltası Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi'ne götürüldü.

Burada ilk tedavileri yapılan leylek yavrularının, büyüdüklerinde doğaya bırakılacağı bildirildi.

