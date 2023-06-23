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  4. Yüz binlerce İstanbullu kullanıyor! Maltepe Köprüsü'ndeki tedirgin edici görüntü sonrası İBB gece saatlerinde harekete geçti: Midye kabukları ve çürümüş demirler...

Yüz binlerce İstanbullu kullanıyor! Maltepe Köprüsü'ndeki tedirgin edici görüntü sonrası İBB gece saatlerinde harekete geçti: Midye kabukları ve çürümüş demirler...

23.06.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce İstanbullunun kullandığı Maltepe Köprüsü'nün beton parçaları döküldü, altından midye kabukları ve çürümüş demirler çıktı. Tedirgin eden görüntüler kısa sürede gündem oldu. İBB ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinde köprüden karot örneği alındı. D-100 karayolunda deprem riski taşıyan köprülerle ilgili yeni bir adım atılacağı da öğrenildi.

Yüz binlerce İstanbullu kullanıyor! Maltepe Köprüsü'ndeki tedirgin edici görüntü sonrası İBB gece saatlerinde harekete geçti: Midye kabukları ve çürümüş demirler...

Midye kabukları ve çürümüş demirlerin çıktığı görüntülerle gündeme gelen Maltepe Köprüsü'nde gece saatlerinde D-100 karayolunun her iki yönde birer şeridi trafiğe kapatılarak çalışma yapıldı. İBB ekipleri gece saatlerinde karot örneği aldı. Köprüden alınan karot örneklerinin incelenmesinin ardından köprünün akıbeti belli olacak.

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GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Maltepe Köprüsü'nün dökülen midyeli betonları ve paslı demirleri gündeme gelmişti. Köprüde İBB gece çalışma yaptı. Yol bakım ve onarım ekipleri tarafından yapı denetim ve güçlendirmeye ilişkin ön çalışma başlatıldı.

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D-100 karayolunun her iki yönde birer şeridi trafiğe kapatılarak yapılan çalışmada, köprünün taşıyıcılarından beton ve demir numuneleri alındı. Karot yardımıyla alınan beton numuneleri ve demirler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Çıkan sonuçlar doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

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DEPREM RİSKİ TAŞIYAN KÖPRÜLER İÇİN DE HAREKETE GEÇİLİYOR

Öte yandan, D-100 karayolunda bulunan deprem riski taşıyan köprülerde de güçlendirme çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

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(DHA)

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Maltepe karot köprü

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