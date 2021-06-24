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Yüz mezoterapisi nedir, nasıl uygulanır? Yüz mezoterapisi yaptıranlar neyi amaçlar?

24.06.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz mezoterapisi en sık kullanılan bakım uygulamalarındandır. Yüz mezoterapisi yaptıranlar daha genç görünüm elde etmeyi amaçlar. Peki yüz mezoterapisi nasıl yapılır? Uygulama ile ilgili detayları anlatan Medikal Estetik Uzmanı Dr. İsmail Ağar, yüz mezoterapisi uygulanırken nelere dikkat edildiğini anlattı. İşte gençleşmek isteyenler için yüz mezoterapisi ile ilgili tüm merak edilenler...

Yüz mezoterapisi, mezoterapinin oldukça fazla bilinen yöntemlerinden biridir. Yüz mezoterapisi yüz gençleştirme amacıyla veya yüzü germe amacıyla kullandığımız klasik yöntemlerden biridir. Yüz mezoterapisinin bir diğer adı da mezolift tedavisidir. Çünkü yalnızca yüzde gençleştirmeden kastımız yüzü daha parlak hale getirmek, kolajen içeriğini arttırmak değil aynı zamanda elastik lif içeriğini de arttırmaktır. O yüzden bir diğer adı da mezolifttir. Yine yüzün gençleşmesini istediğimiz çeşitli anti oksidan, vitamin, somon DNA’sı gibi karışımların yüze uygun tabancalar yardımıyla yüksek frekansta uygulanma yöntemi, küçük küçük enjeksiyonlar halinde uygulanma yöntemi şeklinde de anlatabiliriz.

YÜZ MEZOTERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

Yüz mezoterapisi yüze bir tabanca yardımıyla mezoterapi ilaçları yani yüz gençleştirme amacıyla kullandığımız ilaç kombinasyonlarının (antioksidanlar, somon DNA'sı ya da somon ve sardalya balıklarından elde edilen özel maddelerden oluşur) karıştırılarak yüze uygulanmasıyla sağlanır.

Yüz mezoterapisi uygulamasında iki nokta önem taşır. İlki kullanılan ilaçların karışımıdır. İkincisi ise ilaç karışımı kadar önem taşıyan uygulama tekniğinin seçimidir. Yüz mezoterapisi uygulaması esnasında farklı yöntemlere başvurulur. Yüze manuel ya da seri şekilde enjeksiyon uygulamaları yapılır. Bazen bu iki tekniği kombine olarak da kullanmak gerekebilir. Doğru tekniği kullanabilmek oldukça önemlidir.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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