Dümdüz saçlardan sıkıldıysanız bu yöntemlerle rüzgârda savuracağınız dalgalara kavuşabilirsiniz!

Dümdüz saçlara sahip pek çok kadın, özel günlerde ya da günlük hayatta dalgalı saç kullanmayı tercih edebilir. Farklı saç modellerini denemeyi seviyorsanız siz de çeşitli tekniklerden ve ürünlerden faydalanarak saçlarınıza çeşitli görünümler kazandırabilirsiniz. Harika dalgalar için ilk kural, saçların tertemiz ve iyi nemlendirilmiş olması. Saç kreminizi ya da bakım yağınızı saçlarınıza iyice yedirdiyseniz gelin, saçları dalgalandırmanın yollarını birlikte keşfedelim!

SAÇ MAŞASIYLA SAÇLARINIZA AYRI BİR HAVA KATIN!

Saçlarınızı yıkadıktan ve kuruttuktan sonra saç maşası yardımıyla dalgalandırma işlemine başlayabilirsiniz. Saçlarınızı tarayıp maşanızı uygun sıcaklık ayarına getirmelisiniz. Saçlarınızda istediğiniz dalgaların boyutlarına göre saçlarınızı tutamlara ayırarak maşaya dolayabilirsiniz. Kalın tutamlar, daha hacimli ve dolgun dalgalar demek.

Daha ince ve sayıca fazla dalgalar elde etmek için saçınızı daha çok parçaya ayırmanız gerekir. Saçlarınızdan ayırdığınız küçük tutamları, dipten uca kadar maşayla ısıtıp dalgalandırabilirsiniz.

Tüm saçınızı dalgalandırmak yerine sadece saç uçlarınızı da dalgalandırabilirsiniz. Bunun için saçınızın en alt kısımlarına maşa uygulayarak daha doğal dalgalar oluşturabilirsiniz.

Saçınızın tümüne ince ince maşa yaparak daha dramatik ve gür dalgalar yapabilirsiniz. Tüm saça ince ince yapılan dalgaları, yavaş yavaş parmaklarınızla açtığınız takdirde daha doğal ve günlük kullanıma uygun dalgalar oluşur.

DÜZLEŞTİRİCİYLE DOĞAL DALGALAR OLUŞTURMAK MÜMKÜN!

Saç düzleştiricisinin iki plakasının arasında bulunan bölüme saç tutamlarınızı sıkıştırmalısınız. Ardından düzleştiriciyi yavaş bir şekilde çevirip kıvırarak saçlarınızı dalgalandırabilirsiniz.

Saç boylarından başlayıp uca doğru kıvırarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Düzleştiriciyi başınızın arka tarafına kıvırdığınız takdirde daha doğal dalgalar oluşturabilirsiniz.

Düzleştiriciyle dalgalandırdığınız saçlarınıza bakım kremi ve dalgalandırıcı kremler uygulayarak dalga etkisini arttırabilirsiniz. Bu sayede hem saçlarınız işlem gördüğü için kurumaz, hem de parlak bir görünüm yakalarsınız.

Düzleştirici ya da maşaya ayıracak vaktiniz yoksa yatmadan önce saçlarınızı tutam tutam büküp minik topuzlar yapabilir ya da dilediğiniz sıklıkta örebilirsiniz. Uyanıp saçlarınızı açtığınızda karşılaşacağınız mükemmel dalgaları, bir saç spreyiyle sabitleyerek gün boyu koruyabilirsiniz.

