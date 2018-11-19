HABER

Yüz tanıma sistemi ile online alışveriş dönemi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.11.2018 08:40 | Son Güncelleme

ABD'de ulusal biyometrik yüz tanıma verileri mağazalar tarafından müşterileri tanımak için kullanılabilecek. Geçtiğimiz yıl Lincoln Motor Şirketi, araç satın alan yeni müşterilerine ücretsiz biyometrik üye kartı çıkarmıştı. Böylece sürücüler havalimanı ve stadyumlarda hızlı bir şekilde güvenlik taramasından geçebiliyordu.

Biometricupdate.com sitesindeki habere göre, Amerika’daki perakendeci şirketler kendilerinden alışveriş yapanları ödüllendirmek için kullandıkları sadakat programlarında biyometrik yüz tanıma sistemini kullanmak istiyor. Şirketler bunun için Amerikalı tüketicileri ikna etmeye çalışıyor.

Yüz tanıma sistemi ile alışveriş dönemi

Geçtiğimiz yıl Lincoln Motor Şirketi, araç satın alan yeni müşterilerine ücretsiz biyometrik üye kartı çıkarmıştı.
Böylece sürücüler havalimanı ve stadyumlarda hızlı bir şekilde güvenlik taramasından geçebiliyordu.
ABD’deki veri güvenlik şirketi SensibleVision’ın CEO'su George Brostoff, Amerika’da müşterilerin sadakat üyeliği için kullanılacak sistemin biyometrik teknolojide yeni bir adım olduğunu söylüyor.
Goode Intelligence’in kurucusu Alan Goode de biyometrik müşteri sadakat programlarının büyük bir potansiyelinin olduğunu ayrıca yüz tanıma uygulamasının mağazalardaki kasalarda kendi kendine ödeme ve müşterilerin yaşını tespit etmede de kullanılabileceğini belirtti.
Amerika’daki hızlı yemek zincirlerinden BiteKiosk is kazançlarını arttırmak ve müşterilerine indirim yapmak için ödeme noktalarında yüz tanıma sistemini kullanmak istediğini açıklamıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yüz tanıma sistemi Online Alışveriş

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony E3 2019’a katılmıyor!

Sony E3 2019’a katılmıyor!

Orta segmente yeni soluk kazandıracak!

Orta segmente yeni soluk kazandıracak!

Apple 5G destekli modem üretecek

Apple 5G destekli modem üretecek

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta çıktı!

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta çıktı!

Wear OS H ile gelecek olan yenilikler!

Wear OS H ile gelecek olan yenilikler!

iOS 12.1.1 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iOS 12.1.1 Beta 3 güncellemesini alan modeller

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.