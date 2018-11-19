Yüz tanıma sistemi ile online alışveriş dönemi

Biometricupdate.com sitesindeki habere göre, Amerika’daki perakendeci şirketler kendilerinden alışveriş yapanları ödüllendirmek için kullandıkları sadakat programlarında biyometrik yüz tanıma sistemini kullanmak istiyor. Şirketler bunun için Amerikalı tüketicileri ikna etmeye çalışıyor.

Yüz tanıma sistemi ile alışveriş dönemi

Geçtiğimiz yıl Lincoln Motor Şirketi, araç satın alan yeni müşterilerine ücretsiz biyometrik üye kartı çıkarmıştı.

Böylece sürücüler havalimanı ve stadyumlarda hızlı bir şekilde güvenlik taramasından geçebiliyordu.

ABD’deki veri güvenlik şirketi SensibleVision’ın CEO'su George Brostoff, Amerika’da müşterilerin sadakat üyeliği için kullanılacak sistemin biyometrik teknolojide yeni bir adım olduğunu söylüyor.

Goode Intelligence’in kurucusu Alan Goode de biyometrik müşteri sadakat programlarının büyük bir potansiyelinin olduğunu ayrıca yüz tanıma uygulamasının mağazalardaki kasalarda kendi kendine ödeme ve müşterilerin yaşını tespit etmede de kullanılabileceğini belirtti.