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Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıklıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünkü kabine toplantısı sonrasında genişletilen yüz yüze eğitimin detaylarını açıklıyor.

Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıklıyor

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar.

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM BİRLİKTE YAPILACAK

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık.

İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak.

Sınıf mevcudu azaltılacak ve ders süreleri kısaltılacak. 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız.

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