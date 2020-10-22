Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler: Ana sınıflarında, sınıf yoğunluğu azaltılacak, sosyal mesafe sağlanacak

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakan yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla ile 81 şehrin valiliklerine gönderilen yazıda hem yeni tedbirler hem de mevcut kuralların nasıl uygulanması gerektiğine dair açıklamalar yer aldı.

Yazıda, okul öncesinde haftada beş gün ve her etkinlik saati 30 dakikadan, günde altı etkinlik saati olacak şekilde yapılan yüz yüze eğitim uygulamasıyla ilgili 'açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu' belirtildi.

MEB, açıklanan yeni tedbirler için 'mümkün olan bütün imkanların kullanılması' ve tüm önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Sabahçı-öğlenci arasında bir buçuk saat boşluk olacak

BBC Türkçe'ye konuşan ve Van'da görev yapan bir öğretmen, anaokulunda sabahçı-öğlenci olarak ikili eğitim verdiklerini ve aynı dersliği kullanan iki grubun giriş çıkış saatleri arasında 10 dakika bile ara olmadığı için, sınıfın temizliğinin yapılamadığını aktarmıştı.

MEB'in yeni yazısına göre, ikili eğitim yapan okullarda artık sabahçı ve öğlenci grupların giriş-çıkış aralarının en az bir buçuk saat boşluk bulunacak.