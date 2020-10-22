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Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler: Ana sınıflarında, sınıf yoğunluğu azaltılacak, sosyal mesafe sağlanacak

22.10.2020 21:26 | Son Güncelleme

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakan yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla ile 81 şehrin valiliklerine gönderilen yazıda hem yeni tedbirler hem de mevcut kuralların nasıl uygulanması gerektiğine dair açıklamalar yer aldı.

Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler: Ana sınıflarında, sınıf yoğunluğu azaltılacak, sosyal mesafe sağlanacak

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakan yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla ile 81 şehrin valiliklerine gönderilen yazıda hem yeni tedbirler hem de mevcut kuralların nasıl uygulanması gerektiğine dair açıklamalar yer aldı.

Yazıda, okul öncesinde haftada beş gün ve her etkinlik saati 30 dakikadan, günde altı etkinlik saati olacak şekilde yapılan yüz yüze eğitim uygulamasıyla ilgili 'açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu' belirtildi.

MEB, açıklanan yeni tedbirler için 'mümkün olan bütün imkanların kullanılması' ve tüm önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Sabahçı-öğlenci arasında bir buçuk saat boşluk olacak

BBC Türkçe'ye konuşan ve Van'da görev yapan bir öğretmen, anaokulunda sabahçı-öğlenci olarak ikili eğitim verdiklerini ve aynı dersliği kullanan iki grubun giriş çıkış saatleri arasında 10 dakika bile ara olmadığı için, sınıfın temizliğinin yapılamadığını aktarmıştı.

MEB'in yeni yazısına göre, ikili eğitim yapan okullarda artık sabahçı ve öğlenci grupların giriş-çıkış aralarının en az bir buçuk saat boşluk bulunacak.

Bu sürede dersliklerin havalandırılması ve gerekli yerlerin dezenfekte edilmesi gerekecek.

Günde en fazla üç saat ders yapılabilecek okul öncesi sınıflarında, her saatte en az 10 dakika çocukların açık havaya çıkarılarak derslikler havalandırılacak.

Ayrıca yemekhanelerde toplu yemek saatleri yerine, çocukların beslenmelerinin evden getirmeleri öncelikli olarak tercih edilecek.

Yemekhanelerin kullanılması gerekirse, sağlık bakanlığınca hazırlanan salgın yönetimi ve çalışma rehberinde yer alan 'yemekhanede alınması gereken önlemler' ile MEB ve TSİ işbirliğinde hazırlanan kılavuzdaki koşullar ve standartlar yerine getirilecek.

Ek olarak öğretmenlerin BBC Türkçe haberinde bahsettiği, yönetmeliğe ve genelgeye aykırı biçimde uygulanan 'esnek çalışma saatlerine' ilişkin de düzenleme getirildi.

Çocukların günde en fazla üç saat sürebilecek eğitimi tamamlandıktan sonra imkanları uygun olan okullarda 3 saate ek olarak çeşitli kulüp faaliyetleri düzenlenebilecek ancak bu kulüp faaliyetlerinin sürelerinde de ilgili yönergede belirtilen saatlerin dışına çıkılamayacak.

Sınıflarda öğrenci yoğunluğu azaltılacak

Yeni karara göre, yüz yüze eğitimde öncelikli olarak bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula sınıfa başlayacak yaş grubundaki çocukların anasınıfa kaydedilmesi gerekiyor.

BBC Türkçe'ye konuşan öğretmenler, yüz yüze eğitimde ana sınıfların, sınıf mevcudunda üst sınır belirtilmemiş olmasının sosyal mesafeyi sağlamakta çeşitli sorunlara sebep olduğunu söylemişti.

MEB yeni yazısında bu konuya da değinerek, 'çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda' şubelerin bölünerek yeni şube oluşturulması gerektiğini ve bunların idaresinde sorumlu kurumun il/ilçe milli eğitim müdürlükleri olduğunu kaydetti.

Oluşturulan yeni şubelerde öncelikli olarak ilçedeki norm fazlası veya öğrenci azlığı nedeniyle şube verilemeyen öğretmenler görevlendirilecek.

Anaokulu koronavirüs

'Gerekmesi durumunda' aynı derslikte sabahçı ve öğlenci olacak şekilde ikili eğitim yapılacak.

Öğretmen görevlendirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise 'çocuk sayısının yoğun olduğu şubeler' gruplara bölünerek aynı öğretmen bir grupla haftada iki gün, diğer grupla haftada 3 gün olacak şekilde dönüşümlü eğitim yapacak.

Gruplara bölünecek şubelere, dersliğin alan büyüklüğü ve çocuk sayısı dikkate alınarak fiziki mesafeyi koruyacak şekilde il/ilçe MEB müdürlüklerince karar verilecek.

Ancak doğrudan Bakanlık tarafından net bir üst sınır belirlenmemiş olması, sınıf mevcudunu düzenleyen yerel idarecilerin keyfi uygulamalarını sürdürebileceğine dair kaygıları da beraberinde getirdi.

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