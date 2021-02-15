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Yüz yüze eğitime kar engeli

15.02.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitimin başlaması, kar yağışı nedeniyle bazı illerde ertelendi. Zonguldak Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ertelendiğini açıkladı. Karabük Valiliği de kar yağışı nedeniyle kentte yüz yüze eğitimin yarın da ertelendiğini duyurdu.

Zonguldak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin bugün ertelendiğini açıklamıştı. Yeniden toplanan meclis, yüz yüze eğitimin iki gün daha ertelendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerin de yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerine 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile ertelenmesine, bu süreç zarfında okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 (iki) gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da iki gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi.

KARABÜK'TE 1 GÜN DAHA ERTELEME

Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskleri değerlendirdi. Valilik tarafından açıklama yapıldı. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

DHA

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