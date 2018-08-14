Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalar Apple başta olmak üzere birçok teknoloji markası ürünlerine büyük bir zam getirmişti.
Getirilen bu zam sonrası beyaz bayrakları çeken tüketiciler, bu durumdan pek hoşnut olmamış hatta fiyatların çekilmesi gerekilen seviyelerden bile daha yukarıda olduğunu savunmuştu. Bugün sizlere güzel haberler getirmek isterdik ancak anlaşılan daha kötü günler bizleri bekliyor.
Bildiğiniz gibi dolar 7 TL'yi aşmış durumda. Bu durum haliyle sadece elektronik değil, diğer birçok alanı da etkilemekte. Peki şirketler bu konu hakkında ne gibi önlemler alacak?
Teknoloji ürünlerine yüzde 40 zam kapıda!
Piyasanın dönmesi adına gerekli adımlar atılacak mı? Atılacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz maalesef çünkü yeni zam kapıda.
Doların 7 TL’yi aşmasından sonra teknoloji ürünlerine yeni zammı gündeme getirdi. Vatan Bilgisayar’ın patronu Hasan Vatan’ın verdiği bilgiye göre dövizle satılan bilişim, bilgisayar ürünlerinin satışlarında ciddi düşüş var. Kur bu şekilde devam ederse yüzde 40’ı aşan zamlar gündemde olacak.
Peki ya siz bu gelecek olan zam konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıkçası bu gidişle artık ne yeni bir bilgisayar ne de yeni bir telefon alacak güce erişebileceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!
Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Okuyucu Yorumları 3 yorum