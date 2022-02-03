HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüzde 48'i aşan enflasyon ile 19 yılın rekoru kırıldı

Yüzde 48'i aşan enflasyon ile 19 yılın rekoru kırıldı

03.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre Ocak ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 olarak gerçekleşti; böylece son 19 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi.

Yüzde 48'i aşan enflasyon ile 19 yılın rekoru kırıldı

Ocak ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 olarak gerçekleşti; böylece son 19 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyonda Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

Reuters'ın yaptığı ankete göre enflasyonun yüzde 47 gelmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 25 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ise medyan beklenti enflasyonun yıllık yüzde 46,5 gelmesi yönündeydi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.

Aylık enflasyon ise %11,10 olarak geldi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 39,45 oldu.

Yabancı kurumlar yüzde 48'in üzerini öngörmüştü

Bloomberg HT'nin haberine göre yabancı kurumların analizinde Ocak için yüzde 48,2 beklentisi öne çıkmıştı.

Unicredit, müşterileriyle paylaştığı bir notta Ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 10,7; yıllık yüzde 48,2'ye artmasını beklediklerini açıklamıştı.

Manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini belirten kurum, alkol ve tütünün ise enflasyonu 1,1 yüzde puan ekleyebileceğini belirtmişti.

Üretici fiyatları yüzde 94 yükseldi

Ocak ayında üretici fiyatları da keskin bir yükseliş kaydetti.

Verilere göre üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 93,53 arttı.

Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 10,45 olarak kaydedildi.

Nebati, yüzde 50'nin altında zirve bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüketici enflasyonunun Nisan'da yüzde 50 altında bir seviyede zirve yapacağını öngördü.

Enflasyon verisinin hemen öncesinde yayımlanan Nikkei haber ajansı söyleşisinde Nebati enflasyonu "ciddi bir problem" olarak tanımladı, dünyanın da benzer problemler yaşadığını söyledi:

"Ocak'ta yüksek enflasyon bekliyoruz ve bir süre bu seviyesini koruyacak. Yaz aylarında toparlanma göstermeye başlayacak ve Aralık'ta baz etkisiyle ciddi bir oranda düşecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son Dakika: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştıSon Dakika: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı
Bilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildiBilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildi
TikTok aşkı başını yaktı! ''Kızımı da alıştırmış''TikTok aşkı başını yaktı! ''Kızımı da alıştırmış''
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.