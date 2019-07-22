HABER

Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya operasyon yapıldı.

Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın

Kahramanmaraş’ta pos makinası ile yüzde 7 faizle tefecilik yapan kuyumcu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından pos tefeciliği suçlarına yönelik İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan incelemede yüzde 7 faiz oranıyla tefecilik yapıldığı tespit edilirken, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 TL nakit paraya el konuldu. İş yerindeki şüpheli şahıs, adli işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yüzde 7 faizle pos tefeciliği yapan kuyumcuya baskın

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Ceylanpınar’da patlama: 5 yaralıCeylanpınar’da patlama: 5 yaralı
Erzincan’da bir günde üç yangınErzincan’da bir günde üç yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.