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Yüzde oluşan şişkin ve kilolu görüntüyü ortadan kaldıran, yüzü ince gösteren makyaj tüyoları

03.08.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün kadınlar gibi sizler de yüzünüzün daha ince görünmesini istiyor olabilirsiniz. Yüzü daha ince gösteren makyaj tüyoları herkesin merak konusu. ''Makyajla yüzümü nasıl daha ince gösterebilirim?'' diyorsanız bu yazı tam size göre! İşte sizler için hazırladığımız yüzü daha ince gösteren makyaj tüyoları...

Yüzde oluşan şişkin ve kilolu görüntüyü ortadan kaldıran, yüzü ince gösteren makyaj tüyoları

Yüzü ince gösteren makyaj teknikleri, her geçen yıl yeni uygulamalar ile güzelliğine düşkün olan kadınlara birçok ipucu veriyor. Makyaj yaparken öğrendiğiniz tüyolar ile yüzünüzü zayıf göstermeniz mümkün. Birçok ünlü güzel de bu makyaj tüyoları ile objektiflere daha ince bir yüz görüntüsü verebiliyor. Peki, bu tüyolar neler mi? İşte detaylar...

1. ÇENE VE ELMACIK KEMİĞİNİ AYDINLATMA

Makyaja başlarken öncelikle cilt tonunuza en yakın fondöten ile cilt tonunuzu eşitleyin. Daha sonra koyu renkteki bir kapatıcı yardımıyla çene kemiğiniz ve elmacık kemiğiniz arasına ince bir çizgi çekin. Bu çizgi ilk başlarda size çok koyu gelebilir. Ancak sünger yardımıyla güzelce dağıtırsanız çene kemiğiniz ile elmacık kemiğiniz arasında bir gölge oluşturabilirsiniz. Böylece yüz hatlarınızın daha belirgin ve ince görünmesini sağlayabilirsiniz.

2. BURNU DAHA İNCE GÖSTERME

Burnunuzu daha ince göstermek için öncelikle burnun her iki yanına koyu renkli bir kapatıcı ile bir hat çizin. Daha sonra çizdiğiniz bu hattı makyaj süngeri veya fırçası ile dağıtın. Dağıtma işlemini yaparken dikkat etmeniz gereken şey, dağıtmanın burun kenarlarında kalması ve yanaklara taşmaması. Bu şekilde yapılan makyajda burnunuz karşından çok daha ince görünür.

3. GÖZ VE DUDAK HİLELERİ

Tüm dikkatlerin tek bir noktada toplanması diğer kısımları arka planda bırakır. Yoğun, dumanlı bir göz makyajı ile tüm gözleri toplayabilir; geriye kalan kısımların göz ardı edilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde ön plana çıkan dudak makyajı; yanak, burun, alın gibi kısımları geri plana atar. Çarpıcı göz makyajı ve dikkat çekici ruj renginizle küçük bir illüzyon sağlayabilir ve daha ince bir görüntü verebilirsiniz.

4. KAŞ KALINLAŞTIRMA VE UZATMA

Bir kaş kalemi yardımıyla kaşlarınızı kalınlaştırır ve daha uzun çizerseniz yüzünüz daha ince görünür. Kaşlar ve gözler yüzde en çok dikkat çeken yerler olduğu için en fazla hile burada yapılır. Bu yüzden daha ince görünen bir yüz için kaş hilesine başvurabilirsiniz.

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