Yüzde yüz çalışıyor! Şimdiye kadar duymadınız: Pas lekesini çıkarmak için tek başına sirke yetmez bir de...

Pas lekesi en inatçı lekelerden biridir. Pas lekesi görüntü olarak da rahatsız edicidir. Bulunduğu yerin hijyenini sorgulatabilir. Banyodaki havlupan ve musluk kenarlarında oluşan bu lekeleri çıkarmak için şimdiye kadar birçok yöntem denediğinize eminiz. Market raflarında satılan pahalı ürünlerden tutun da sirke, limon ve karbonat gibi etkili doğal yöntemlere kadar her şeyi denemişsinizdir. Şimdi size muhtemelen duymadığınız ancak çok etkili bir yöntem anlatacağız.

PAS LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Banyoda bulunan havlupanlar, asıl amacının yanı sıra üzerine bir şeyler asmak için oldukça kullanışlıdır. Ancak paslanma söz konusu olduğunda ise sinir bozucu bir hal alır.

Metal ve oksijenin su veya hava nemi ile kombinasyonu, pas oluşturan kimyasal reaksiyona neden olabilir. Banyo yeteri kadar havalandırılmıyorsa, nemli ve buharlı kalıyorsa bir de üzerinden nemli havlu eksik olmuyorsa pas lekeleri inanılmaz hızda yayılacaktır.

BEYAZ SİRKE İLE ALÜMİNYUM FOLYO

Her evde bulunan alüminyum folyoyu buruşturup, beyaz sirke dolu kabın içine bırakın. Alüminyum folyonun beyaz sirkeye iyice bulaştığından emin olduktan sonra paslı bölgeleri bu folyoyla ovalamaya başlayın.

Bu fikir ilk başta tuhaf gelebilir ama işe yarıyor. Alüminyum oksit kaplı olan folyolar, pasın parçalanmasına yardımcı oluyor.

Beyaz sirke içerdiği asetik asit nedeniyle pası parçalamaya yardımcı olacaktır. Bu ikiliyi birlikte kullandığınızda ise mükemmel sonuca ulaşacaksınız.



