Yüzerken bir anda fırladı! Ahtapot darbelerine maruz kaldı: ''Acım tarifsiz''

Avustralya sahilinde yüzerken birden karşısına çıkan ahtapotla yüz yüze gelen adam, hemen video çekmek istedi. Çektiği anda ise beklemediği bir saldırıya maruz kaldı. Kırbaç darbelerine maruz kalan Lance Karlson, bu daha önce uğradığım Physalia physalis (dünyanın en tehlikeli denizanası) saldırısından daha acı verici diyerek yaşadığı dehşeti tarif etti.

''ACIYI TARİF ETMEM İMKANSIZ''

Geographe Körfezi'nde ahtapotun dokunaçlarına maruz kalan adam, 'vücudumda güneş yanığına benzer kırmızı izler oluştu. Bunu sadece bir kırbaçlanma hissi ve ardından gelen bir batma olarak tanımlayabilirim. Ama acısını tarif etmem imkansız' dedi.



