HABER

Yüzlerce gönüllü genç Makedonya yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 günlük eylem planında da yer alan “Gönüllü YÜZ” adlı sosyal sorumluluk projesiyle gençler yardımlaşma ve dayanışma kültürünün oluşabilmesi için var gücüyle çalışıyor.Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan “Gönüllü YÜZ” projesiyle yüzlerce gönüllü genç Makedonya’ya yardım elini uzatabilmek için yola çıktı.

Yüzlerce gönüllü genç Makedonya yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 günlük eylem planında da yer alan “Gönüllü YÜZ” adlı sosyal sorumluluk projesiyle gençler yardımlaşma ve dayanışma kültürünün oluşabilmesi için var gücüyle çalışıyor.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan “Gönüllü YÜZ” projesiyle yüzlerce gönüllü genç Makedonya’ya yardım elini uzatabilmek için yola çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ilerleyen sosyal sorumluluk projesinde gönüllü gençler topladıkları yardım malzemelerini Makedonya, Kosova ve Bulgaristan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın heyecanını yaşayacaklar. Balkanlar, Afrika Ülkeleri ve Türkî Cumhuriyetlerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri üzerinden yürütülen gönüllük projesinde gençler var güçleriyle çalışarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar.
“2019 Yılını ‘Gönüllülük Yılı’ Olarak İlan Ettik”
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak “Gönüllü Yüz” projesini çok önemsediklerini dile getirerek, “Biz, gençlerimizin bilhassa dünyayı daha iyi ve sevgi dolu bir yer yapma çabalarına heyecanla yaklaşıyoruz ve bu yöndeki projelerini bilhassa değerlendiriyoruz. Bu yüzdendir ki bakanlık olarak 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ olarak ilan ettik” şeklinde konuştu.
“Gençlerimiz Hayatı İyilikle Güzelleştiriyor”
Bakanlığının gönüllülük alanındaki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi:
“Örneğin bir süredir faaliyette olan, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, federasyonlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara açık bir platform olan genç gönüllüler web sitemiz var. Burada, birbirinden farklı alanlarda gönüllü faaliyet göstermek isteyen gençlerimiz site vasıtasıyla gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla tek noktada bir araya geliyor. Genç gönüllülerimiz afet ve acil durum, eğitim, spor, sağlık ve sosyal hizmetler, çevre, kültür ve turizm olmak üzere altı kategoride faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda kan bağışı da, gıda yardımı da yapıyorlar. Suriyeli bir çocuğa artık aynı toprağı paylaştığı akranlarıyla kucaklaşabilsin diye Türkçe öğretiyorlar. Ağaç dikiyor, gönüllü kütüphanecilik yapıyor ya da annesiz bir kız çocuğunun saçını örüyorlar. İnsana dokunan, hayatı iyilikle güzelleştiren bu gönüllü faaliyetler için bir araya gelen gençlere, Bakanlığımız yol gösteriyor. Bu bizim açımızdan gurur verici bir misyondur. Yine Türkiye’nin dört bir yanındaki 280’i aşkın Gençlik Merkezinde ve 120 kütüphanede, eş zamanlı olarak gençlerimiz gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Damla gönüllülerimizin faaliyetleri arasında. Bu gençlerimiz sessiz birer kahraman gibi, olağanüstü işleri büyük bir tevazu ile yürütüyor, insanlarımız arasında gönül köprüleri kuruyorlar.”

Yüzlerce gönüllü genç Makedonya yolunda

Yüzlerce gönüllü genç Makedonya yolunda

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Bursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliğiBursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliği
Sultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladıSultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek baskınla ortaya çıkarıldı

Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek böyle ortaya çıktı

İstanbul'da 850 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı

Eksi 15 derecede başladı!

Dünyanın en güvenli ülkeleri listesi açıklandı

Dünyanın en güvenli ülkeleri listesi açıklandı

Önce direğe sonra tamirhaneye çarptı! Hurdaya dönen araçtan son anda çıkarıldılar

Önce direğe sonra tamirhaneye çarptı! Dehşet görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.